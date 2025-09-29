02:08 ()
Нефтехимик - Арсенал Т 29 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-09-2025 18:30
29 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 12-й тур
Нефтехимик
Арсенал Т

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Арсенал Т, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Дмитрий Иванович Гунько
История личных встреч
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Нефтехимик2 : 2Арсенал Т
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Арсенал Т1 : 1Нефтехимик
11.05.2024 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур Арсенал Т1 : 0Нефтехимик
01.10.2023 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Нефтехимик0 : 0Арсенал Т
02.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Нефтехимик1 : 0Арсенал Т
11.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Арсенал Т2 : 1Нефтехимик
23.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Нефтехимик2 : 3Арсенал Т
23.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Арсенал Т2 : 1Нефтехимик
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 2 : 4Нефтехимик
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 1 : 4Нефтехимик
15.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Нефтехимик1 : 0
08.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 1 : 1Нефтехимик
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Нефтехимик1 : 5
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 3Арсенал Т
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Арсенал Т2 : 2
13.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Арсенал Т1 : 2
08.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 1 : 0Арсенал Т
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Арсенал Т3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1126
2
Повышение
Урал1124
3
Плей-офф за повышение
Факел1224
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1222
5 Ротор1221
6 КАМАЗ1119
7 Шинник1217
8 Родина1116
9 Арсенал Т1114
10 Нефтехимик1114
11 СКА-Хабаровск1113
12 Волга Ул1111
13 Уфа1211
14 Енисей1110
15 Черноморец119
16
Зона вылета
Сокол118
17
Зона вылета
Чайка127
18
Зона вылета
Торпедо М116

