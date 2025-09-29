Нефтехимик - Арсенал Т 29 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-09-2025 18:30
29 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Арсенал Т, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Дмитрий Иванович Гунько
История личных встреч
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|02.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|23.03.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|2 : 3
|23.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 2 : 4
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|1 : 4
|15.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|1 : 0
|08.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 1
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|1 : 5
|25.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 3
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|2 : 2
|13.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|1 : 2
|08.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 0
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Спартак Кс
|11
|26
| 2
Повышение
|Урал
|11
|24
| 3
Плей-офф за повышение
|Факел
|12
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|12
|22
|5
|Ротор
|12
|21
|6
|КАМАЗ
|11
|19
|7
|Шинник
|12
|17
|8
|Родина
|11
|16
|9
|Арсенал Т
|11
|14
|10
|Нефтехимик
|11
|14
|11
|СКА-Хабаровск
|11
|13
|12
|Волга Ул
|11
|11
|13
|Уфа
|12
|11
|14
|Енисей
|11
|10
|15
|Черноморец
|11
|9
| 16
Зона вылета
|Сокол
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Чайка
|12
|7
| 18
Зона вылета
|Торпедо М
|11
|6