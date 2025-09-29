02:08 ()
Спартак Кс - Волга Ул 29 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-09-2025 14:00
29 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 12-й тур
Спартак Кс
Волга Ул

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - Волга Ул, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
Россия Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
04.05.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 11-й тур Спартак Кс1 : 1Волга Ул
16.03.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 3-й тур Волга Ул1 : 2Спартак Кс
11.05.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Серебро. 2-й этап. 13-й тур Волга Ул0 : 1Спартак Кс
30.03.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Серебро. 2-й этап. 5-й тур Спартак Кс0 : 2Волга Ул
23.09.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 11-й тур Волга Ул0 : 0Спартак Кс
30.07.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 3-й тур Спартак Кс3 : 2Волга Ул
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 0 5 : 4Спартак Кс
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 2 : 4Спартак Кс
13.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 1 : 2Спартак Кс
08.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Спартак Кс2 : 1
04.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Спартак Кс1 : 1
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 2 : 2 8 : 7Волга Ул
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Волга Ул1 : 4
12.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 2 : 3Волга Ул
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 2 : 0Волга Ул
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Волга Ул1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Первой лиги: «Спартак» (Кострома) — «Волга». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1126
2
Повышение
Урал1124
3
Плей-офф за повышение
Факел1224
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1222
5 Ротор1221
6 КАМАЗ1119
7 Шинник1217
8 Родина1116
9 Арсенал Т1114
10 Нефтехимик1114
11 СКА-Хабаровск1113
12 Волга Ул1111
13 Уфа1211
14 Енисей1110
15 Черноморец119
16
Зона вылета
Сокол118
17
Зона вылета
Чайка127
18
Зона вылета
Торпедо М116

