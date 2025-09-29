Верес - Полесье 29 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-09-2025 17:00
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
29 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Полесье, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина).
Составы команд
Верес
Ровно
Полесье
Житомир
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|02.04.2025
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 1 ДВ
|11.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|21-й тур
|5 : 1
|15.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|01.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|28.07.2023
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|20.03.2021
|Украина - Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
|12.09.2020
|Украина - Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|12.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|08.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|20.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|7
|17
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|7
|15
| 3
Лига конференций
|Металлист 1925
|7
|14
|4
|Колос
|7
|14
|5
|Кривбасс
|7
|13
|6
|ЛНЗ Черкассы
|7
|11
|7
|Кудровка
|7
|10
|8
|Оболонь-Бровар
|7
|9
|9
|Полесье
|6
|9
|10
|Карпаты
|7
|8
|11
|Заря
|7
|8
|12
|Верес
|6
|7
| 13
Стыковая зона
|Александрия
|7
|7
| 14
Стыковая зона
|Полтава
|7
|4
| 15
Зона вылета
|Эпицентр
|7
|3
| 16
Зона вылета
|Рух В
|7
|3