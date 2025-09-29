02:09 ()
Верес - Полесье 29 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-09-2025 17:00
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
29 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Верес
Полесье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Полесье, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верес
Ровно
Полесье
Житомир
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
02.04.2025 Кубок Украины 1/4 финала Верес0 : 1 ДВПолесье
11.03.2025 Украина — Премьер-лига 21-й тур Верес5 : 1Полесье
15.09.2024 Украина — Премьер-лига 6-й тур Полесье2 : 1Верес
01.12.2023 Украина - Премьер-лига 16-й тур Полесье1 : 1Верес
28.07.2023 Украина - Премьер-лига 1-й тур Верес0 : 2Полесье
20.03.2021 Украина - Первая лига 17-й тур Верес2 : 0Полесье
12.09.2020 Украина - Первая лига 2-й тур Полесье0 : 0Верес
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 0 : 0Верес
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Верес2 : 0
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 0 : 2Верес
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Верес0 : 2
08.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Верес
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Полесье2 : 0
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Полесье
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 4 : 1Полесье
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 3 : 2Полесье
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Полесье0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр717
2
Лига конференций
Динамо К715
3
Лига конференций
Металлист 1925714
4 Колос714
5 Кривбасс713
6 ЛНЗ Черкассы711
7 Кудровка710
8 Оболонь-Бровар79
9 Полесье69
10 Карпаты78
11 Заря78
12 Верес67
13
Стыковая зона
Александрия77
14
Стыковая зона
Полтава74
15
Зона вылета
Эпицентр73
16
Зона вылета
Рух В73

