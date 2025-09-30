22:31 ()
Свернуть список

Челси - Бенфика 30 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-09-2025 21:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
30 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Челси
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Бенфика, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
23 Англия зщ Трево Чалоба
5 Франция зщ Бенуа Бадьяшиль
3 Испания зщ Марк Кукурелья
45 Бельгия пз Ромео Лавиа
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
7 Португалия пз Педру Нету
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
49 Аргентина пз Алехандро Гарначо
20 Бразилия нп Жоао Педро
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
20 Колумбия пз Ричард Риос
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
10 Украина пз Георгий Судаков
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Португалия Бруну Лаже
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
28.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Бенфика1 : 4 ДВЧелси
15.05.2013 Лига Европы Финал Бенфика1 : 2Челси
04.04.2012 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Челси2 : 1Бенфика
27.03.2012 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Бенфика0 : 1Челси
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Челси1 : 3
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 2Челси
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 2 : 1Челси
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 3 : 1Челси
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 2 : 2Челси
26.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Бенфика2 : 1
23.09.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Бенфика1 : 1
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 0 : 3Бенфика
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Бенфика2 : 3
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Бенфика1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Челси» — «Бенфика». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
2
1/8 финала
ПСЖ13
3
1/8 финала
Брюгге13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Юнион13
6
1/8 финала
Бавария13
7
1/8 финала
Интер М13
8
1/8 финала
Арсенал13
9
Плей-офф
Манчестер Сити13
10
Плей-офф
Карабах13
11
Плей-офф
Ливерпуль13
12
Плей-офф
Барселона13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Боруссия Д11
16
Плей-офф
Ювентус11
17
Плей-офф
Будё-Глимт11
18
Плей-офф
Байер11
19
Плей-офф
Копенгаген11
20
Плей-офф
Славия П11
21
Плей-офф
Пафос11
22
Плей-офф
Олимпиакос11
23
Плей-офф
Атлетико М10
24
Плей-офф
Бенфика10
25 Марсель10
26 Ньюкасл Юнайтед10
27 Вильярреал10
28 Челси10
29 ПСВ Эйндховен10
30 Атлетик Б10
31 Аякс10
32 Наполи10
33 Кайрат10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Аталанта10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close