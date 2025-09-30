Челси - Бенфика 30 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-09-2025 21:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
30 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Бенфика, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|7
|пз
|Педру Нету
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|20
|нп
|Жоао Педро
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|10
|пз
|Георгий Судаков
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Бруну Лаже
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|28.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 4 ДВ
|15.05.2013
|Лига Европы
|Финал
|1 : 2
|04.04.2012
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|27.03.2012
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|26.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|23.09.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 3
|12.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
0'
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Брюгге
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Интер М
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Арсенал
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Карабах
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Барселона
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|1
| 16
Плей-офф
|Ювентус
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Байер
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Копенгаген
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Славия П
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Пафос
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Бенфика
|1
|0
|25
|Марсель
|1
|0
|26
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|27
|Вильярреал
|1
|0
|28
|Челси
|1
|0
|29
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|30
|Атлетик Б
|1
|0
|31
|Аякс
|1
|0
|32
|Наполи
|1
|0
|33
|Кайрат
|1
|0
|34
|Монако
|1
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|36
|Аталанта
|1
|0