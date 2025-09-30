22:31 ()
Галатасарай - Ливерпуль 30 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-09-2025 21:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
30 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Галатасарай
Ливерпуль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Ливерпуль, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1ТурцияврУгурджан Чакыр
90Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
6КолумбиязщДавинсон Санчес
42ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
4СенегалзщИсмаил Якобс
99ГабонпзМарио Лемина
34УругвайпзЛукас Торрейра
11ТурцияпзЮнус Акгюн
20ГерманияпзИлкай Гюндоган
53ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
45НигериянпВиктор Осимхен
1БразилияврАлисон Бекер
30НидерландызщЖереми Фримпонг
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
38НидерландыпзРайан Гравенберх
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
11ЕгипетпзМохамед Салах
7ГерманияпзФлориан Вирц
18НидерландыпзКоди Гакпо
9ШвециянпАлександер Исак
Главные тренеры
ТурцияОкан Бурук
НидерландыАрне Слот
История личных встреч
05.12.2006Лига чемпионовГруппа C. 6-й турГалатасарай3 : 2Ливерпуль
27.09.2006Лига чемпионовГруппа C. 2-й турЛиверпуль3 : 2Галатасарай
26.09.2025Турция — Суперлига7-й тур0 : 1Галатасарай
22.09.2025Турция — Суперлига6-й турГалатасарай3 : 1
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур5 : 1Галатасарай
13.09.2025Турция — Суперлига5-й тур0 : 2Галатасарай
30.08.2025Турция — Суперлига4-й турГалатасарай3 : 1
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й тур2 : 1Ливерпуль
23.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финалаЛиверпуль2 : 1
20.09.2025Англия — Премьер-лига5-й турЛиверпуль2 : 1
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турЛиверпуль3 : 2
14.09.2025Англия — Премьер-лига4-й тур0 : 1Ливерпуль
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Галатасарай» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
2
1/8 финала
ПСЖ13
3
1/8 финала
Брюгге13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Юнион13
6
1/8 финала
Бавария13
7
1/8 финала
Интер М13
8
1/8 финала
Арсенал13
9
Плей-офф
Манчестер Сити13
10
Плей-офф
Карабах13
11
Плей-офф
Ливерпуль13
12
Плей-офф
Барселона13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Боруссия Д11
16
Плей-офф
Ювентус11
17
Плей-офф
Будё-Глимт11
18
Плей-офф
Байер11
19
Плей-офф
Копенгаген11
20
Плей-офф
Славия П11
21
Плей-офф
Пафос11
22
Плей-офф
Олимпиакос11
23
Плей-офф
Атлетико М10
24
Плей-офф
Бенфика10
25 Марсель10
26 Ньюкасл Юнайтед10
27 Вильярреал10
28 Челси10
29 ПСВ Эйндховен10
30 Атлетик Б10
31 Аякс10
32 Наполи10
33 Кайрат10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Аталанта10

