Галатасарай - Ливерпуль 30 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-09-2025 21:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
30 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Ливерпуль, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|90
|зщ
|Уилфрид Синго
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|4
|зщ
|Исмаил Якобс
|99
|пз
|Марио Лемина
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|11
|пз
|Юнус Акгюн
|20
|пз
|Илкай Гюндоган
|53
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
|45
|нп
|Виктор Осимхен
|1
|вр
|Алисон Бекер
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|пз
|Мохамед Салах
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
|9
|нп
|Александер Исак
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Арне Слот
История личных встреч
|05.12.2006
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|3 : 2
|27.09.2006
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|3 : 2
|26.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 1
|22.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|3 : 1
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|5 : 1
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 2
|14.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Галатасарай» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Брюгге
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Интер М
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Арсенал
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Карабах
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Барселона
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|1
| 16
Плей-офф
|Ювентус
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Байер
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Копенгаген
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Славия П
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Пафос
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Бенфика
|1
|0
|25
|Марсель
|1
|0
|26
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|27
|Вильярреал
|1
|0
|28
|Челси
|1
|0
|29
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|30
|Атлетик Б
|1
|0
|31
|Аякс
|1
|0
|32
|Наполи
|1
|0
|33
|Кайрат
|1
|0
|34
|Монако
|1
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|36
|Аталанта
|1
|0