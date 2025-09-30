22:32 ()
Аталанта - Брюгге 30 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-09-2025 18:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
30 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Аталанта
Брюгге

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Брюгге, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
29 Италия вр Марко Карнезекки
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
69 Италия зщ Хонест Аханор
19 Албания зщ Берат Джимсити
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
8 Хорватия пз Марио Пашалич
16 Италия пз Рауль Белланова
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
10 Сербия пз Лазар Самарджич
7 Гана нп Камал Сулемана
90 Черногория нп Никола Крстович
29 Бельгия вр Нордин Яккерс
64 Бельгия зщ Кириани Саббе
4 Эквадор зщ Хоэль Ордоньес
44 Бельгия зщ Брандон Мехеле
14 Нидерланды зщ Бьорн Мейер
20 Бельгия пз Ханс Ванакен
11 Бельгия пз Сиссе Сандра
8 Греция пз Христос Дзолис
25 Сербия нп Александар Станкович
9 Португалия нп Карлуш Форбш
7 Германия нп Николо Трезольди
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Бельгия Ники Хайен
История личных встреч
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Аталанта1 : 3Брюгге
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Брюгге2 : 1Аталанта
27.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 1 : 1Аталанта
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 0 : 3Аталанта
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 4 : 0Аталанта
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Аталанта4 : 1
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 1Аталанта
27.09.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 9-й тур 1 : 2Брюгге
24.09.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 5-й тур Брюгге5 : 5
21.09.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 8-й тур Брюгге2 : 0
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Брюгге4 : 1
13.09.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 7-й тур 1 : 0Брюгге
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
2
1/8 финала
ПСЖ13
3
1/8 финала
Брюгге13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Юнион13
6
1/8 финала
Бавария13
7
1/8 финала
Интер М13
8
1/8 финала
Арсенал13
9
Плей-офф
Манчестер Сити13
10
Плей-офф
Карабах13
11
Плей-офф
Ливерпуль13
12
Плей-офф
Барселона13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Боруссия Д11
16
Плей-офф
Ювентус11
17
Плей-офф
Будё-Глимт11
18
Плей-офф
Байер11
19
Плей-офф
Копенгаген11
20
Плей-офф
Славия П11
21
Плей-офф
Пафос11
22
Плей-офф
Олимпиакос11
23
Плей-офф
Атлетико М10
24
Плей-офф
Бенфика10
25 Марсель10
26 Ньюкасл Юнайтед10
27 Вильярреал10
28 Челси10
29 ПСВ Эйндховен10
30 Атлетик Б10
31 Аякс10
32 Наполи10
33 Кайрат10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Аталанта10

