Аталанта - Брюгге 30 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-09-2025 18:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
30 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Брюгге, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|69
|зщ
|Хонест Аханор
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|15
|пз
|Мартен де Рон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|16
|пз
|Рауль Белланова
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|10
|пз
|Лазар Самарджич
|7
|нп
|Камал Сулемана
|90
|нп
|Никола Крстович
|29
|вр
|Нордин Яккерс
|64
|зщ
|Кириани Саббе
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|14
|зщ
|Бьорн Мейер
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|11
|пз
|Сиссе Сандра
|8
|пз
|Христос Дзолис
|25
|нп
|Александар Станкович
|9
|нп
|Карлуш Форбш
|7
|нп
|Николо Трезольди
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Ники Хайен
История личных встреч
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 3
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 1
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|9-й тур
|1 : 2
|24.09.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|5-й тур
|5 : 5
|21.09.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|8-й тур
|2 : 0
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 1
|13.09.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Брюгге
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Интер М
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Арсенал
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Карабах
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Барселона
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|1
| 16
Плей-офф
|Ювентус
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Байер
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Копенгаген
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Славия П
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Пафос
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Бенфика
|1
|0
|25
|Марсель
|1
|0
|26
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|27
|Вильярреал
|1
|0
|28
|Челси
|1
|0
|29
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|30
|Атлетик Б
|1
|0
|31
|Аякс
|1
|0
|32
|Наполи
|1
|0
|33
|Кайрат
|1
|0
|34
|Монако
|1
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|36
|Аталанта
|1
|0