Валенсия - Овьедо 30 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-09-2025 20:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
30 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Овьедо, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Овьедо
|25
|вр
|Хулен Ахирресабала
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|22
|пз
|Батист Сантамария
|8
|пз
|Хави Герра
|16
|пз
|Диего Лопес
|11
|нп
|Луис Риоха
|7
|нп
|Арно Данжума
|9
|нп
|Уго Дуро
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|24
|зщ
|Лукас Айхадо
|2
|зщ
|Эрик Бейи
|12
|зщ
|Даниэль Кальво
|25
|зщ
|Хавьер Лопес
|21
|пз
|Лука Илич
|20
|пз
|Леандер Дендонкер
|5
|пз
|Альберто Рейна
|10
|нп
|Хессем Хассан
|9
|нп
|Федерико Виньяс
|7
|нп
|Ильяс Шаир
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Велько Паунович
История личных встреч
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|6 : 0
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|3 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 3
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Эльче
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|7
|12
| 6
Лига конференций
|Бетис
|7
|12
|7
|Атлетико М
|7
|12
|8
|Хетафе
|7
|11
|9
|Атлетик Б
|7
|10
|10
|Севилья
|7
|10
|11
|Алавес
|7
|8
|12
|Валенсия
|6
|8
|13
|Осасуна
|7
|7
|14
|Реал Сосьедад
|7
|5
|15
|Сельта
|7
|5
|16
|Райо Вальекано
|7
|5
|17
|Мальорка
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Леванте
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|6
|3
| 20
Зона вылета
|Жирона
|7
|3