Крылья Советов - Сочи 01 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-10-2025 17:00
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
01 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Крылья Советов
Сочи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Сочи, которое состоится 01 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Крылья Советов2 : 0Сочи
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Сочи1 : 1 5 : 3Крылья Советов
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Сочи3 : 1Крылья Советов
12.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Крылья Советов1 : 2Сочи
12.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Сочи2 : 0Крылья Советов
02.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Сочи0 : 2Крылья Советов
23.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Крылья Советов2 : 1Сочи
09.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Сочи1 : 2Крылья Советов
16.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Крылья Советов2 : 0Сочи
20.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Сочи2 : 3Крылья Советов
26.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Крылья Советов2 : 3
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур 0 : 1Крылья Советов
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Крылья Советов
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур Крылья Советов2 : 0
17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур Крылья Советов1 : 2
28.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Сочи
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Сочи1 : 1
22.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Сочи1 : 3
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур 0 : 2Сочи
17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур Сочи0 : 4
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург45
3 Рубин54
4 Ахмат43
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар49
2 Динамо М47
3 Крылья Советов46
4 Сочи42
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх411
2 Спартак М47
3 Пари Нижний Новгород43
4 Ростов43
Группа D
КомандаИО
1 Локомотив М49
2 ЦСКА48
3 Акрон45
4 Балтика42

