Крылья Советов - Сочи 01 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-10-2025 17:00
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
01 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Сочи, которое состоится 01 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1 5 : 3
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|3 : 1
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 2
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 0
|02.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|09.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|16.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|2 : 3
|26.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 3
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|2 : 0
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|1 : 1
|22.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|0 : 2
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|15
|2
|Оренбург
|4
|5
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Ахмат
|4
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|4
|9
|2
|Динамо М
|4
|7
|3
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Сочи
|4
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|4
|11
|2
|Спартак М
|4
|7
|3
|Пари Нижний Новгород
|4
|3
|4
|Ростов
|4
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|4
|9
|2
|ЦСКА
|4
|8
|3
|Акрон
|4
|5
|4
|Балтика
|4
|2