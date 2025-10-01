01:26 ()
Балтика - Акрон 01 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-10-2025 19:30
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
01 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 5-й тур
Главный судья: Максим Перезва (Раменское, Россия);
Балтика
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Акрон, которое состоится 01 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Акрон0 : 2Балтика
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Акрон2 : 1Балтика
03.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Балтика5 : 3Акрон
19.03.2023 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Балтика1 : 1Акрон
27.08.2022 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Акрон1 : 3Балтика
13.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Балтика2 : 0Акрон
31.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Акрон0 : 0Балтика
05.12.2020 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Акрон0 : 2Балтика
30.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Балтика1 : 0Акрон
28.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 1 : 0Балтика
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Балтика0 : 2
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Балтика0 : 0
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур 2 : 0Балтика
18.09.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур 1 : 1 9 : 10Балтика
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Акрон
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Акрон2 : 2
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур Акрон1 : 3
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Акрон
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Акрон0 : 2Балтика
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Балтика» — «Акрон». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург45
3 Рубин54
4 Ахмат43
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар49
2 Динамо М47
3 Крылья Советов46
4 Сочи42
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх411
2 Спартак М47
3 Пари Нижний Новгород43
4 Ростов43
Группа D
КомандаИО
1 Локомотив М49
2 ЦСКА48
3 Акрон45
4 Балтика42

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

Обзоры матчей

