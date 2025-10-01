Балтика - Акрон 01 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-10-2025 19:30
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
01 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 5-й тур
Главный судья: Максим Перезва (Раменское, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Акрон, которое состоится 01 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|03.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|5 : 3
|19.03.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 1
|27.08.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 3
|13.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|2 : 0
|31.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 0
|05.12.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|0 : 2
|30.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|1 : 0
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 2
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|2 : 0
|18.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|1 : 1 9 : 10
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|1 : 3
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Балтика» — «Акрон». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|15
|2
|Оренбург
|4
|5
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Ахмат
|4
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|4
|9
|2
|Динамо М
|4
|7
|3
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Сочи
|4
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|4
|11
|2
|Спартак М
|4
|7
|3
|Пари Нижний Новгород
|4
|3
|4
|Ростов
|4
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|4
|9
|2
|ЦСКА
|4
|8
|3
|Акрон
|4
|5
|4
|Балтика
|4
|2