Локомотив М - ЦСКА 01 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-10-2025 19:30
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
01 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 5-й тур
Главный судья: Кирилл Абросимов (Ростов-на-Дону, Россия);
Локомотив М
ЦСКА

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - ЦСКА, которое состоится 01 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Швейцария Фабио Челестини
История личных встреч
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Локомотив М0 : 0ЦСКА
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур ЦСКА2 : 1Локомотив М
19.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Локомотив М2 : 2ЦСКА
11.05.2025 Россия — МФЛ 9-й тур ЦСКА0 : 1Локомотив М
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М1 : 2ЦСКА
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА0 : 0Локомотив М
18.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур ЦСКА0 : 1Локомотив М
13.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Локомотив М3 : 3ЦСКА
05.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур ЦСКА4 : 1Локомотив М
23.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур ЦСКА1 : 1Локомотив М
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Локомотив М1 : 0
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Локомотив М0 : 0ЦСКА
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Локомотив М
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур 0 : 3Локомотив М
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур 1 : 3Локомотив М
28.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА1 : 0
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Локомотив М0 : 0ЦСКА
22.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 3ЦСКА
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур ЦСКА4 : 1
18.09.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур ЦСКА1 : 1 9 : 10
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Локомотив» — ЦСКА. Это соперники по группе D. Начало московского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург45
3 Рубин54
4 Ахмат43
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар49
2 Динамо М47
3 Крылья Советов46
4 Сочи42
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх411
2 Спартак М47
3 Пари Нижний Новгород43
4 Ростов43
Группа D
КомандаИО
1 Локомотив М49
2 ЦСКА48
3 Акрон45
4 Балтика42

