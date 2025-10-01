01:26 ()
Арсенал - Олимпиакос 01 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-10-2025 21:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
01 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Арсенал
Олимпиакос

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Олимпиакос, которое состоится 01 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Олимпиакос
Пирей, Греция
1ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
49АнглиязщМайлз Льюис-Скелли
8НорвегияпзМартин Эдегор
36ИспанияпзМартин Субименди
23ИспанияпзМикель Мерино
7АнглиянпБукайо Сака
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
88ГрецияврКонстантинос Цолакис
20Португалиязщ Коштинья
45ГрециязщПанайотис Рецос
5ИталиязщЛоренцо Пирола
3АргентиназщФрансиско Ортега
32АргентинапзСантьяго Эссе
96ГрецияпзХристос Музакитис
22Португалияпз Шикинью
56ПортугалияпзДаниэл Поденсе
10ПортугалиянпЖелсон Мартинш
9МарокконпАйюб Эль-Кааби
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ИспанияХосе Луис Мендилибар
История личных встреч
18.03.2021Лига Европы1/8 финала. 2-й матчАрсенал0 : 1Олимпиакос
11.03.2021Лига Европы1/8 финала. 1-й матчОлимпиакос1 : 3Арсенал
27.02.2020Лига Европы1/16 финала. 2-й матчАрсенал1 : 2 ДВОлимпиакос
20.02.2020Лига Европы1/16 финала. 1-й матчОлимпиакос0 : 1Арсенал
09.12.2015Лига чемпионовГруппа F. 6-й турОлимпиакос0 : 3Арсенал
29.09.2015Лига чемпионовГруппа F. 2-й турАрсенал2 : 3Олимпиакос
04.12.2012Лига чемпионовГруппа B. 6-й турОлимпиакос2 : 1Арсенал
03.10.2012Лига чемпионовГруппа B. 2-й турАрсенал3 : 1Олимпиакос
06.12.2011Лига чемпионовГруппа F. 6-й турОлимпиакос3 : 1Арсенал
28.09.2011Лига чемпионовГруппа F. 2-й турАрсенал2 : 1Олимпиакос
28.09.2025Англия — Премьер-лига6-й тур1 : 2Арсенал
24.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финала0 : 2Арсенал
21.09.2025Англия — Премьер-лига5-й турАрсенал1 : 1
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 2Арсенал
13.09.2025Англия — Премьер-лига4-й турАрсенал3 : 0
27.09.2025Греция — Суперлига5-й турОлимпиакос3 : 2
21.09.2025Греция — Суперлига4-й тур1 : 1Олимпиакос
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турОлимпиакос0 : 0
13.09.2025Греция — Суперлига3-й турОлимпиакос5 : 0
30.08.2025Греция — Суперлига2-й тур0 : 2Олимпиакос
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Реал Мадрид26
2
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
3
1/8 финала
ПСЖ13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Брюгге23
6
1/8 финала
Юнион13
7
1/8 финала
Бавария13
8
1/8 финала
Интер М13
9
Плей-офф
Арсенал13
10
Плей-офф
Манчестер Сити13
11
Плей-офф
Карабах13
12
Плей-офф
Ливерпуль13
13
Плей-офф
Барселона13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Аталанта23
16
Плей-офф
Боруссия Д11
17
Плей-офф
Ювентус11
18
Плей-офф
Будё-Глимт11
19
Плей-офф
Байер11
20
Плей-офф
Копенгаген11
21
Плей-офф
Славия П11
22
Плей-офф
Пафос11
23
Плей-офф
Олимпиакос11
24
Плей-офф
Атлетико М10
25 Бенфика10
26 Марсель10
27 Ньюкасл Юнайтед10
28 Вильярреал10
29 Челси10
30 ПСВ Эйндховен10
31 Атлетик Б10
32 Аякс10
33 Наполи10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Кайрат20

