Арсенал - Олимпиакос 01 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-10-2025 21:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
01 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Олимпиакос, которое состоится 01 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Олимпиакос
Пирей, Греция
|1
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|49
|зщ
|Майлз Льюис-Скелли
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|36
|пз
|Мартин Субименди
|23
|пз
|Микель Мерино
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|88
|вр
|Константинос Цолакис
|20
|зщ
|Коштинья
|45
|зщ
|Панайотис Рецос
|5
|зщ
|Лоренцо Пирола
|3
|зщ
|Франсиско Ортега
|32
|пз
|Сантьяго Эссе
|96
|пз
|Христос Музакитис
|22
|пз
|Шикинью
|56
|пз
|Даниэл Поденсе
|10
|нп
|Желсон Мартинш
|9
|нп
|Айюб Эль-Кааби
Главные тренеры
|Микель Артета
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|18.03.2021
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|11.03.2021
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|27.02.2020
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|20.02.2020
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 1
|09.12.2015
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|0 : 3
|29.09.2015
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|2 : 3
|04.12.2012
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|2 : 1
|03.10.2012
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|06.12.2011
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|3 : 1
|28.09.2011
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 2
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|27.09.2025
|Греция — Суперлига
|5-й тур
|3 : 2
|21.09.2025
|Греция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Греция — Суперлига
|3-й тур
|5 : 0
|30.08.2025
|Греция — Суперлига
|2-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Брюгге
|2
|3
| 6
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Интер М
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Карабах
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Барселона
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Байер
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Копенгаген
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Славия П
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Пафос
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Олимпиакос
|1
|1
| 24
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|0
|25
|Бенфика
|1
|0
|26
|Марсель
|1
|0
|27
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|28
|Вильярреал
|1
|0
|29
|Челси
|1
|0
|30
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|31
|Атлетик Б
|1
|0
|32
|Аякс
|1
|0
|33
|Наполи
|1
|0
|34
|Монако
|1
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|36
|Кайрат
|2
|0