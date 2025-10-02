00:33 ()
Свернуть список

ФКСБ - Янг Бойз 02 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-10-2025 18:45
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
02 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
ФКСБ
Янг Бойз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ФКСБ - Янг Бойз, которое состоится 02 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ФКСБ
Бухарест, Румыния
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Главные тренеры
КипрЭлиас Хараламбус
ШвейцарияДжорджо Контини
История личных встреч
28.09.2025Румыния — Лига 111-й турФКСБ1 : 0
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур0 : 1ФКСБ
19.09.2025Румыния — Лига 110-й тур3 : 1ФКСБ
14.09.2025Румыния — Лига 19-й тур1 : 1ФКСБ
31.08.2025Румыния — Лига 18-й тур2 : 2ФКСБ
28.09.2025Швейцария — Суперлига7-й турЯнг Бойз4 : 2
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турЯнг Бойз1 : 4
14.09.2025Швейцария — Суперлига6-й тур1 : 2Янг Бойз
31.08.2025Швейцария — Суперлига5-й турЯнг Бойз3 : 1
28.08.2025Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчЯнг Бойз3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Панатинаикос13
2
1/8 финала
Динамо З13
3
1/8 финала
Мидтьюлланн13
4
1/8 финала
Лудогорец13
5
1/8 финала
Фрайбург13
6
1/8 финала
Лилль13
7
1/8 финала
Рома13
8
1/8 финала
Штутгарт13
9
Плей-офф
Брага13
10
Плей-офф
ФКСБ13
11
Плей-офф
Генк13
12
Плей-офф
Лион13
13
Плей-офф
Порту13
14
Плей-офф
Астон Вилла13
15
Плей-офф
Ноттингем Форест11
16
Плей-офф
Бетис11
17
Плей-офф
Виктория Пльзень11
18
Плей-офф
Селтик11
19
Плей-офф
Ференцварош11
20
Плей-офф
Црвена Звезда11
21
Плей-офф
ПАОК11
22
Плей-офф
Маккаби Т-А11
23
Плей-офф
Бранн10
24
Плей-офф
Мальмё10
25 Ницца10
26 Сельта10
27 Базель10
28 Утрехт10
29 Фейеноорд10
30 Гоу Эхед Иглс10
31 Рейнджерс10
32 Болонья10
33 Ред Булл Зальцбург10
34 Фенербахче10
35 Штурм10
36 Янг Бойз10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close