Фенербахче - Ницца 02 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-10-2025 18:45
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
02 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Фенербахче
Ницца

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Ницца, которое состоится 02 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Ницца
Ницца, Франция
Главные тренеры
ГерманияДоменико Тедеско
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
28.09.2025Турция — Суперлига7-й турФенербахче2 : 0
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур3 : 1Фенербахче
21.09.2025Турция — Суперлига6-й тур1 : 1Фенербахче
17.09.2025Турция — Суперлига1-й турФенербахче2 : 2
14.09.2025Турция — Суперлига5-й турФенербахче1 : 0
28.09.2025Франция — Лига 16-й турНицца1 : 1
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турНицца1 : 2
20.09.2025Франция — Лига 15-й тур4 : 1Ницца
13.09.2025Франция — Лига 14-й турНицца1 : 0
31.08.2025Франция — Лига 13-й тур3 : 1Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Панатинаикос13
2
1/8 финала
Динамо З13
3
1/8 финала
Мидтьюлланн13
4
1/8 финала
Лудогорец13
5
1/8 финала
Фрайбург13
6
1/8 финала
Лилль13
7
1/8 финала
Рома13
8
1/8 финала
Штутгарт13
9
Плей-офф
Брага13
10
Плей-офф
ФКСБ13
11
Плей-офф
Генк13
12
Плей-офф
Лион13
13
Плей-офф
Порту13
14
Плей-офф
Астон Вилла13
15
Плей-офф
Ноттингем Форест11
16
Плей-офф
Бетис11
17
Плей-офф
Виктория Пльзень11
18
Плей-офф
Селтик11
19
Плей-офф
Ференцварош11
20
Плей-офф
Црвена Звезда11
21
Плей-офф
ПАОК11
22
Плей-офф
Маккаби Т-А11
23
Плей-офф
Бранн10
24
Плей-офф
Мальмё10
25 Ницца10
26 Сельта10
27 Базель10
28 Утрехт10
29 Фейеноорд10
30 Гоу Эхед Иглс10
31 Рейнджерс10
32 Болонья10
33 Ред Булл Зальцбург10
34 Фенербахче10
35 Штурм10
36 Янг Бойз10

