Панатинаикос - Гоу Эхед Иглс 02 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-10-2025 18:45
Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
02 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Панатинаикос
Гоу Эхед Иглс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 02 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Гоу Эхед Иглс
Девентер, Нидерланды
Главные тренеры
ПортугалияРуй Витория
История личных встреч
28.09.2025Греция — Суперлига5-й тур1 : 2Панатинаикос
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 4Панатинаикос
21.09.2025Греция — Суперлига4-й турПанатинаикос1 : 1
14.09.2025Греция — Суперлига3-й тур3 : 2Панатинаикос
31.08.2025Греция — Суперлига2-й турПанатинаикос1 : 1
28.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й тур4 : 2Гоу Эхед Иглс
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турГоу Эхед Иглс0 : 1
21.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур0 : 2Гоу Эхед Иглс
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турГоу Эхед Иглс3 : 0
30.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур2 : 2Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Панатинаикос13
2
1/8 финала
Динамо З13
3
1/8 финала
Мидтьюлланн13
4
1/8 финала
Лудогорец13
5
1/8 финала
Фрайбург13
6
1/8 финала
Лилль13
7
1/8 финала
Рома13
8
1/8 финала
Штутгарт13
9
Плей-офф
Брага13
10
Плей-офф
ФКСБ13
11
Плей-офф
Генк13
12
Плей-офф
Лион13
13
Плей-офф
Порту13
14
Плей-офф
Астон Вилла13
15
Плей-офф
Ноттингем Форест11
16
Плей-офф
Бетис11
17
Плей-офф
Виктория Пльзень11
18
Плей-офф
Селтик11
19
Плей-офф
Ференцварош11
20
Плей-офф
Црвена Звезда11
21
Плей-офф
ПАОК11
22
Плей-офф
Маккаби Т-А11
23
Плей-офф
Бранн10
24
Плей-офф
Мальмё10
25 Ницца10
26 Сельта10
27 Базель10
28 Утрехт10
29 Фейеноорд10
30 Гоу Эхед Иглс10
31 Рейнджерс10
32 Болонья10
33 Ред Булл Зальцбург10
34 Фенербахче10
35 Штурм10
36 Янг Бойз10

