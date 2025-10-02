00:34 ()
Порту - Црвена Звезда 02 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-10-2025 21:00
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
02 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Порту
Црвена Звезда

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Црвена Звезда, которое состоится 02 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
СербияВладан Милоевич
История личных встреч
29.09.2025Португалия — Примейра7-й тур0 : 4Порту
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур0 : 1Порту
19.09.2025Португалия — Примейра6-й тур0 : 3Порту
13.09.2025Португалия — Примейра5-й турПорту1 : 0
30.08.2025Португалия — Примейра4-й тур1 : 2Порту
28.09.2025Сербия — Суперлига10-й турЦрвена Звезда2 : 1
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турЦрвена Звезда1 : 1
20.09.2025Сербия — Суперлига9-й тур1 : 2Црвена Звезда
14.09.2025Сербия — Суперлига8-й турЦрвена Звезда7 : 1
31.08.2025Сербия — Суперлига7-й тур1 : 5Црвена Звезда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Панатинаикос13
2
1/8 финала
Динамо З13
3
1/8 финала
Мидтьюлланн13
4
1/8 финала
Лудогорец13
5
1/8 финала
Фрайбург13
6
1/8 финала
Лилль13
7
1/8 финала
Рома13
8
1/8 финала
Штутгарт13
9
Плей-офф
Брага13
10
Плей-офф
ФКСБ13
11
Плей-офф
Генк13
12
Плей-офф
Лион13
13
Плей-офф
Порту13
14
Плей-офф
Астон Вилла13
15
Плей-офф
Ноттингем Форест11
16
Плей-офф
Бетис11
17
Плей-офф
Виктория Пльзень11
18
Плей-офф
Селтик11
19
Плей-офф
Ференцварош11
20
Плей-офф
Црвена Звезда11
21
Плей-офф
ПАОК11
22
Плей-офф
Маккаби Т-А11
23
Плей-офф
Бранн10
24
Плей-офф
Мальмё10
25 Ницца10
26 Сельта10
27 Базель10
28 Утрехт10
29 Фейеноорд10
30 Гоу Эхед Иглс10
31 Рейнджерс10
32 Болонья10
33 Ред Булл Зальцбург10
34 Фенербахче10
35 Штурм10
36 Янг Бойз10

