Сельта - ПАОК 02 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-10-2025 21:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
02 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Сельта
ПАОК

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - ПАОК, которое состоится 02 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго, Испания
ПАОК
Салоники, Греция
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
РумынияРэзван Луческу
История личных встреч
28.09.2025Испания — Примера7-й тур2 : 1Сельта
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур2 : 1Сельта
21.09.2025Испания — Примера5-й тур1 : 1Сельта
14.09.2025Испания — Примера4-й турСельта1 : 1
31.08.2025Испания — Примера3-й турСельта1 : 1
28.09.2025Греция — Суперлига5-й тур3 : 3ПАОК
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турПАОК0 : 0
20.09.2025Греция — Суперлига4-й турПАОК0 : 0
14.09.2025Греция — Суперлига3-й тур1 : 2ПАОК
31.08.2025Греция — Суперлига2-й турПАОК1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги Европы: «Сельта» — ПАОК. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Панатинаикос13
2
1/8 финала
Динамо З13
3
1/8 финала
Мидтьюлланн13
4
1/8 финала
Лудогорец13
5
1/8 финала
Фрайбург13
6
1/8 финала
Лилль13
7
1/8 финала
Рома13
8
1/8 финала
Штутгарт13
9
Плей-офф
Брага13
10
Плей-офф
ФКСБ13
11
Плей-офф
Генк13
12
Плей-офф
Лион13
13
Плей-офф
Порту13
14
Плей-офф
Астон Вилла13
15
Плей-офф
Ноттингем Форест11
16
Плей-офф
Бетис11
17
Плей-офф
Виктория Пльзень11
18
Плей-офф
Селтик11
19
Плей-офф
Ференцварош11
20
Плей-офф
Црвена Звезда11
21
Плей-офф
ПАОК11
22
Плей-офф
Маккаби Т-А11
23
Плей-офф
Бранн10
24
Плей-офф
Мальмё10
25 Ницца10
26 Сельта10
27 Базель10
28 Утрехт10
29 Фейеноорд10
30 Гоу Эхед Иглс10
31 Рейнджерс10
32 Болонья10
33 Ред Булл Зальцбург10
34 Фенербахче10
35 Штурм10
36 Янг Бойз10

