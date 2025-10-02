Слован Бр - Страсбург 02 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-10-2025 21:00
Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
02 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Страсбург, которое состоится 02 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Страсбург
Страсбург, Франция
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|27.09.2025
|Словакия — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Словакия — Суперлига
|8-й тур
|3 : 2
|13.09.2025
|Словакия — Суперлига
|7-й тур
|3 : 3
|31.08.2025
|Словакия — Суперлига
|6-й тур
|3 : 2
|28.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|26.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ягеллония
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Ракув
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Шэмрок Роверс
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Лозанна
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Омония
|0
|0
| 6
1/8 финала
|АЕК Афины
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Рапид В
|0
|0
| 8
1/8 финала
|АЗ Алкмар
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Спарта П
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Университатя Кр
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Целе
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Майнц
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Райо Вальекано
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Фиорентина
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Кристал Пэлас
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Страсбург
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Шелбурн
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Хеккен
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Брейдаблик
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Ноа
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Дрита
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Хамрун Спартанс
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Легия
|0
|0
|25
|АЕК Ларнака
|0
|0
|26
|КуПС
|0
|0
|27
|Линкольн
|0
|0
|28
|Шкендия
|0
|0
|29
|Сигма Оломоуц
|0
|0
|30
|Зриньски
|0
|0
|31
|Абердин
|0
|0
|32
|Самсунспор
|0
|0
|33
|Слован Бр
|0
|0
|34
|Динамо К
|0
|0
|35
|Лех П
|0
|0
|36
|Риека
|0
|0