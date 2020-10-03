Осасуна - Хетафе 03 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-10-2025 21:00
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
03 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Хетафе, которое состоится 03 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Серхио Эррера
|19
|зщ
|Валентин Розье
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|3
|зщ
|Хуан Крус
|23
|пз
|Абель Бретонес
|16
|пз
|Мой Гомес
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|21
|нп
|Виктор Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
|13
|вр
|Давид Сория
|17
|зщ
|Кико Фемения
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|3
|зщ
|Абделькадир Абкар
|2
|зщ
|Джене
|16
|зщ
|Диего Рико
|6
|пз
|Марио Мартин
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|18
|нп
|Алекс Санкрис
|9
|нп
|Борха Майораль
Главные тренеры
|Алессио Лиши
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|21.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|3 : 2
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 2
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|11.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|19.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|03.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|19.09.2020
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 0
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Эльче
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|7
|12
| 6
Лига конференций
|Бетис
|7
|12
|7
|Атлетико М
|7
|12
|8
|Хетафе
|7
|11
|9
|Атлетик Б
|7
|10
|10
|Севилья
|7
|10
|11
|Алавес
|7
|8
|12
|Валенсия
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|7
|14
|Овьедо
|7
|6
|15
|Реал Сосьедад
|7
|5
|16
|Сельта
|7
|5
|17
|Райо Вальекано
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Леванте
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Жирона
|7
|3