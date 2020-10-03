21:55 ()
Свернуть список

Осасуна - Хетафе 03 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-10-2025 21:00
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
03 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Осасуна
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Хетафе, которое состоится 03 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Хетафе
Хетафе
1 Испания вр Серхио Эррера
19 Франция зщ Валентин Розье
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
24 Испания зщ Алехандро Катена
3 Испания зщ Хуан Крус
23 Испания пз Абель Бретонес
16 Испания пз Мой Гомес
6 Испания пз Лукас Торро
7 Испания пз Хон Монкайола
21 Испания нп Виктор Муньос
17 Хорватия нп Анте Будимир
13 Испания вр Давид Сория
17 Испания зщ Кико Фемения
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
3 Марокко зщ Абделькадир Абкар
2 Того зщ Джене
16 Испания зщ Диего Рико
6 Испания пз Марио Мартин
5 Испания пз Луис Милья
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
18 Испания нп Алекс Санкрис
9 Испания нп Борха Майораль
Главные тренеры
Италия Алессио Лиши
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Осасуна1 : 2Хетафе
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Хетафе1 : 1Осасуна
21.01.2024 Испания - Примера 21-й тур Осасуна3 : 2Хетафе
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Хетафе3 : 2Осасуна
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Хетафе2 : 1Осасуна
18.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Осасуна0 : 2Хетафе
11.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Осасуна1 : 1Хетафе
19.12.2021 Испания - Примера 18-й тур Хетафе1 : 0Осасуна
03.04.2021 Испания - Примера 29-й тур Осасуна0 : 0Хетафе
19.09.2020 Испания - Примера 2-й тур Хетафе1 : 0Осасуна
28.09.2025 Испания — Примера 7-й тур 2 : 0Осасуна
25.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Осасуна1 : 1
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 2 : 1Осасуна
14.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Осасуна2 : 0
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 0Осасуна
27.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Хетафе1 : 1
24.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Хетафе1 : 1
21.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 3 : 0Хетафе
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Хетафе2 : 0
29.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 3 : 0Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона719
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид718
3
Лига чемпионов
Вильярреал716
4
Лига чемпионов
Эльче713
5
Лига Европы
Эспаньол712
6
Лига конференций
Бетис712
7 Атлетико М712
8 Хетафе711
9 Атлетик Б710
10 Севилья710
11 Алавес78
12 Валенсия78
13 Осасуна77
14 Овьедо76
15 Реал Сосьедад75
16 Сельта75
17 Райо Вальекано75
18
Зона вылета
Мальорка75
19
Зона вылета
Леванте75
20
Зона вылета
Жирона73

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close