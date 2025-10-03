21:55 ()
Верона - Сассуоло 03 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-10-2025 20:45
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
03 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Верона
Сассуоло

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Сассуоло, которое состоится 03 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Верона
Верона
Сассуоло
Сассуоло
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
5 Испания зщ Унай Нуньес
15 Дания зщ Виктор Нельссон
3 Дания зщ Мартин Фресе
7 Алжир зщ Рафик Белгали
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
8 Германия пз Суат Сердар
63 Италия пз Роберто Гальярдини
24 Франция пз Антуан Бернед
17 Бразилия нп Жиоване
16 Нигерия нп Гифт Орбан
49 Косово вр Ариянет Мурич
6 Польша зщ Себастьян Валюкевич
21 Индонезия зщ Джей Идзес
80 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
3 Шотландия зщ Джош Дойг
40 Бельгия пз Астер Вранкс
18 Сербия пз Неманья Матич
90 Канада пз Исмаэль Коне
10 Италия нп Доменико Берарди
99 Италия нп Андреа Пинамонти
45 Франция нп Арман Лорьенте
Италия Паоло Дзанетти
Италия Фабио Гроссо
История личных встреч
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Верона1 : 0Сассуоло
01.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Сассуоло3 : 1Верона
08.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Верона2 : 1Сассуоло
24.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Сассуоло2 : 1Верона
16.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Сассуоло2 : 4Верона
21.08.2021 Италия - Серия А 1-й тур Верона2 : 3Сассуоло
13.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур Сассуоло3 : 2Верона
22.11.2020 Италия - Серия А 8-й тур Верона0 : 2Сассуоло
28.06.2020 Италия - Серия А 28-й тур Сассуоло3 : 3Верона
25.10.2019 Италия - Серия А 9-й тур Верона0 : 1Сассуоло
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 0Верона
24.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала Верона0 : 0 4 : 5
20.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Верона1 : 1
15.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Верона0 : 0
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 4 : 0Верона
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Сассуоло3 : 1
24.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала 3 : 0Сассуоло
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 2 : 1Сассуоло
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Сассуоло1 : 0
29.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 3 : 2Сассуоло
1
Лига чемпионов
Милан512
2
Лига чемпионов
Рома512
3
Лига чемпионов
Наполи512
4
Лига чемпионов
Ювентус511
5
Лига Европы
Интер М59
6
Лига конференций
Аталанта59
7 Кремонезе59
8 Комо58
9 Кальяри57
10 Болонья57
11 Удинезе57
12 Сассуоло56
13 Лацио56
14 Парма55
15 Торино54
16 Фиорентина53
17 Верона53
18
Зона вылета
Дженоа52
19
Зона вылета
Лечче52
20
Зона вылета
Пиза52

