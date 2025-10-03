Верона - Сассуоло 03 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-10-2025 20:45
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
03 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Сассуоло, которое состоится 03 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Сассуоло
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|5
|зщ
|Унай Нуньес
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|7
|зщ
|Рафик Белгали
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|8
|пз
|Суат Сердар
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|24
|пз
|Антуан Бернед
|17
|нп
|Жиоване
|16
|нп
|Гифт Орбан
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|40
|пз
|Астер Вранкс
|18
|пз
|Неманья Матич
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|10
|нп
|Доменико Берарди
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Фабио Гроссо
История личных встреч
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 1
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|2 : 1
|24.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 4
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 3
|13.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|3 : 2
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|3 : 3
|25.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 5
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|15.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|4 : 0
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 1
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|29.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Интер М
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|5
|9
|7
|Кремонезе
|5
|9
|8
|Комо
|5
|8
|9
|Кальяри
|5
|7
|10
|Болонья
|5
|7
|11
|Удинезе
|5
|7
|12
|Сассуоло
|5
|6
|13
|Лацио
|5
|6
|14
|Парма
|5
|5
|15
|Торино
|5
|4
|16
|Фиорентина
|5
|3
|17
|Верона
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Лечче
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Пиза
|5
|2