НАК Бреда - Гронинген 03 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-10-2025 20:00
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
03 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
НАК Бреда
Гронинген

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Гронинген, которое состоится 03 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Гронинген
Гронинген
99 Польша вр Даниэль Белица
22 Нидерланды зщ Рио Хиллен
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
2 Нидерланды пз Бойд Люкассен
12 Австрия пз Лео Граймль
90 Германия пз Льюис Холтби
8 Нидерланды пз Клинт Леманс
10 Нидерланды пз Мохамед Нассо
32 Финляндия нп Юхо Талвитие
14 Гана нп Камаль Сова
17 Нидерланды нп Сидней ван Хойдонк
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
16 Нидерланды зщ Тирикве Мерсера
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
4 Нидерланды зщ Дис Янсе
43 Бельгия зщ Марвин Персман
17 Нидерланды пз David van der Werff
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
20 Нидерланды пз Матс Сёнтьенс
10 Марокко пз Юнес Таха
26 Нидерланды нп Том ван Берген
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НАК Бреда1 : 1Гронинген
09.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Гронинген4 : 1НАК Бреда
23.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур НАК Бреда0 : 0Гронинген
02.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Гронинген5 : 2НАК Бреда
23.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Гронинген1 : 1НАК Бреда
16.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур НАК Бреда2 : 1Гронинген
17.05.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур НАК Бреда4 : 5Гронинген
02.11.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Гронинген1 : 0НАК Бреда
11.04.2014 Нидерланды - Эредивизия 32-й тур Гронинген2 : 1НАК Бреда
30.11.2013 Нидерланды - Эредивизия 15-й тур НАК Бреда2 : 2Гронинген
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 1НАК Бреда
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур НАК Бреда2 : 1
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 2 : 2НАК Бреда
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур НАК Бреда0 : 1
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 3 : 0НАК Бреда
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Гронинген0 : 1
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Гронинген2 : 0
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 0 : 1Гронинген
29.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Гронинген4 : 0
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 4 : 2Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд719
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен716
3
Лига чемпионов
Аякс715
4
Лига Европы
НЕК Неймеген712
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар712
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген712
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт710
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте710
9 Фортуна710
10 Гоу Эхед Иглс79
11 Спарта79
12 Волендам77
13 Телстар77
14 ПЕК Зволле77
15 НАК Бреда77
16
Стыковая зона
Херенвен76
17
Зона вылета
Эксельсиор76
18
Зона вылета
Хераклес73

Отзывы и комментарии к матчу

