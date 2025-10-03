НАК Бреда - Гронинген 03 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-10-2025 20:00
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
03 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды).
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Гронинген
Гронинген
|99
|вр
|Даниэль Белица
|22
|зщ
|Рио Хиллен
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|2
|пз
|Бойд Люкассен
|12
|пз
|Лео Граймль
|90
|пз
|Льюис Холтби
|8
|пз
|Клинт Леманс
|10
|пз
|Мохамед Нассо
|32
|нп
|Юхо Талвитие
|14
|нп
|Камаль Сова
|17
|нп
|Сидней ван Хойдонк
|1
|вр
|Этьен Вассен
|16
|зщ
|Тирикве Мерсера
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Дис Янсе
|43
|зщ
|Марвин Персман
|17
|пз
|David van der Werff
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|8
|пз
|Tika de Jonge
|20
|пз
|Матс Сёнтьенс
|10
|пз
|Юнес Таха
|26
|нп
|Том ван Берген
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|09.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|4 : 1
|23.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 0
|02.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|5 : 2
|23.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|16.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 1
|17.05.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|4 : 5
|02.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 0
|11.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|32-й тур
|2 : 1
|30.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|15-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|3 : 0
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
|29.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|4 : 0
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|7
|15
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|7
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|7
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|7
|12
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|7
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|10
|9
|Фортуна
|7
|10
|10
|Гоу Эхед Иглс
|7
|9
|11
|Спарта
|7
|9
|12
|Волендам
|7
|7
|13
|Телстар
|7
|7
|14
|ПЕК Зволле
|7
|7
|15
|НАК Бреда
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|7
|3