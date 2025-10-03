21:55 ()
Каза Пия - Эшторил 03 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-10-2025 21:15
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
03 Октября 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Каза Пия
Эшторил

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Эшторил, которое состоится 03 Октября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
27 Бразилия зщ Кайке Роша
43 Бразилия зщ David Sousa
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
42 Колумбия пз Себастьян Перес
74 Гвинея-Бисау пз Renato Nhaga
12 Франция пз Fahem Benaissa-Yahia
29 Франция нп Жереми Ливолан
21 Португалия нп Тьягу Мораиш
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
1 Испания вр Хоэль Роблес
44 Того зщ Кевен Бома
25 Австрия зщ Феликс Бахер
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
45 Бразилия пз Patrick Carreiro
24 Португалия пз Педру Амарал
22 Португалия пз Pedro Carvalho
99 Франция нп Рафик Гюйтан
12 Португалия нп Жоау Карвалью
14 Франция нп Янис Беграуи
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
29.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Каза Пия1 : 3Эшторил
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Эшторил0 : 2Каза Пия
08.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Каза Пия0 : 0Эшторил
10.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Эшторил4 : 0Каза Пия
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Каза Пия2 : 2Эшторил
16.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Эшторил2 : 0Каза Пия
23.04.2021 Португалия - Сегунда 30-й тур Эшторил1 : 1Каза Пия
30.12.2020 Португалия - Сегунда 13-й тур Каза Пия0 : 2Эшторил
09.02.2020 Португалия - Сегунда 20-й тур Эшторил4 : 1Каза Пия
25.08.2019 Португалия - Сегунда 3-й тур Каза Пия0 : 1Эшторил
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 2 : 1Каза Пия
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Каза Пия1 : 1
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 2Каза Пия
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Каза Пия0 : 2
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 4 : 0Каза Пия
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Эшторил0 : 1
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 2 : 0Эшторил
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Эшторил3 : 1
06.09.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Эшторил0 : 1
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 2Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту721
2
Лига чемпионов
Спортинг718
3
Лига Европы
Бенфика717
4
Лига конференций
Морейренсе715
5 Жил Висенте713
6 Фамаликан712
7 Брага79
8 Арока78
9 Витория Гимарайнш78
10 Санта-Клара78
11 Насьонал77
12 Алверка77
13 Эштрела77
14 Каза Пия77
15 Эшторил75
16
Стыковая зона
Тондела75
17
Зона вылета
Риу Аве75
18
Зона вылета
АВС71

