Каза Пия - Эшторил 03 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-10-2025 21:15
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
03 Октября 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Эшторил, которое состоится 03 Октября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
|1
|вр
|Патрик Секейра
|27
|зщ
|Кайке Роша
|43
|зщ
|David Sousa
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|42
|пз
|Себастьян Перес
|74
|пз
|Renato Nhaga
|12
|пз
|Fahem Benaissa-Yahia
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|21
|нп
|Тьягу Мораиш
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|44
|зщ
|Кевен Бома
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|45
|пз
|Patrick Carreiro
|24
|пз
|Педру Амарал
|22
|пз
|Pedro Carvalho
|99
|нп
|Рафик Гюйтан
|12
|нп
|Жоау Карвалью
|14
|нп
|Янис Беграуи
Главные тренеры
|Жоау Перейра
История личных встреч
|29.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 3
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 2
|08.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|10.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|16.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 0
|23.04.2021
|Португалия - Сегунда
|30-й тур
|1 : 1
|30.12.2020
|Португалия - Сегунда
|13-й тур
|0 : 2
|09.02.2020
|Португалия - Сегунда
|20-й тур
|4 : 1
|25.08.2019
|Португалия - Сегунда
|3-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 2
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|4 : 0
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|06.09.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|18
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|7
|17
| 4
Лига конференций
|Морейренсе
|7
|15
|5
|Жил Висенте
|7
|13
|6
|Фамаликан
|7
|12
|7
|Брага
|7
|9
|8
|Арока
|7
|8
|9
|Витория Гимарайнш
|7
|8
|10
|Санта-Клара
|7
|8
|11
|Насьонал
|7
|7
|12
|Алверка
|7
|7
|13
|Эштрела
|7
|7
|14
|Каза Пия
|7
|7
|15
|Эшторил
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Риу Аве
|7
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|7
|1