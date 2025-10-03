21:55 ()
Трабзонспор - Кайсериспор 03 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-10-2025 19:00
Стадион: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
03 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 8-й тур
Трабзонспор
Кайсериспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Кайсериспор, которое состоится 03 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Кайсериспор
Кайсери
История личных встреч
01.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур Кайсериспор0 : 0Трабзонспор
19.09.2024 Турция — Суперлига 3-й тур Трабзонспор2 : 2Кайсериспор
20.04.2024 Турция - Суперлига 33-й тур Кайсериспор1 : 2Трабзонспор
03.12.2023 Турция - Суперлига 14-й тур Трабзонспор0 : 1Кайсериспор
01.04.2023 Турция - Суперлига 27-й тур Трабзонспор3 : 4Кайсериспор
01.10.2022 Турция - Суперлига 8-й тур Кайсериспор1 : 2Трабзонспор
25.02.2022 Турция - Суперлига 27-й тур Трабзонспор3 : 2Кайсериспор
02.10.2021 Турция - Суперлига 8-й тур Кайсериспор1 : 2Трабзонспор
06.04.2021 Турция - Суперлига 33-й тур Трабзонспор1 : 1Кайсериспор
12.12.2020 Турция - Суперлига 12-й тур Кайсериспор0 : 0Трабзонспор
27.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур 3 : 4Трабзонспор
20.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур Трабзонспор1 : 1
14.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур 1 : 0Трабзонспор
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур Трабзонспор1 : 1
24.08.2025 Турция — Суперлига 3-й тур Трабзонспор1 : 0
28.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Кайсериспор1 : 1
24.09.2025 Турция — Суперлига 1-й тур Кайсериспор0 : 4
20.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур 1 : 1Кайсериспор
14.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Кайсериспор1 : 1
30.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур 1 : 1Кайсериспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай721
2
Лига чемпионов
Фенербахче715
3
Лига Европы
Трабзонспор714
4
Лига конференций
Гёзтепе713
5 Бешикташ612
6 Самсунспор712
7 Газиантеп711
8 Коньяспор610
9 Антальяспор710
10 Аланьяспор79
11 Касымпаша78
12 Истанбул Башакшехир66
13 Ризеспор65
14 Эюпспор75
15 Кайсериспор75
16
Зона вылета
Генчлербирлиги74
17
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк73
18
Зона вылета
Коджаэлиспор72

Отзывы и комментарии к матчу

