Трабзонспор - Кайсериспор 03 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-10-2025 19:00
Стадион: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
03 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Кайсериспор, которое состоится 03 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Кайсериспор
Кайсери
История личных встреч
|01.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 0
|19.09.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|0 : 1
|01.04.2023
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|3 : 4
|01.10.2022
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|1 : 2
|25.02.2022
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|3 : 2
|02.10.2021
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|1 : 2
|06.04.2021
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|1 : 1
|12.12.2020
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 4
|20.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|1 : 0
|28.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|0 : 4
|20.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|7
|15
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|7
|14
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|7
|13
|5
|Бешикташ
|6
|12
|6
|Самсунспор
|7
|12
|7
|Газиантеп
|7
|11
|8
|Коньяспор
|6
|10
|9
|Антальяспор
|7
|10
|10
|Аланьяспор
|7
|9
|11
|Касымпаша
|7
|8
|12
|Истанбул Башакшехир
|6
|6
|13
|Ризеспор
|6
|5
|14
|Эюпспор
|7
|5
|15
|Кайсериспор
|7
|5
| 16
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|7
|3
| 18
Зона вылета
|Коджаэлиспор
|7
|2