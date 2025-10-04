02:03 ()
Рубин - Крылья Советов 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 14:15
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
04 Октября 2025 года в 15:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур
Рубин
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Крылья Советов, которое состоится 04 Октября 2025 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Рубин0 : 1Крылья Советов
09.05.2025 Россия — МФЛ 9-й тур Крылья Советов0 : 2Рубин
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Крылья Советов1 : 1Рубин
13.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Рубин0 : 2Крылья Советов
05.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Рубин1 : 0Крылья Советов
04.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Рубин2 : 2Крылья Советов
14.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Крылья Советов2 : 0Рубин
05.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Крылья Советов1 : 1Рубин
18.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Рубин2 : 1Крылья Советов
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин2 : 1Крылья Советов
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур Рубин2 : 1
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур Рубин0 : 1
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 1 : 0Рубин
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Рубин0 : 1Крылья Советов
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 2 : 2Рубин
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур Крылья Советов0 : 1
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур Крылья Советов3 : 3 5 : 4
26.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Крылья Советов2 : 3
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Рубин0 : 1Крылья Советов
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Крылья Советов
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Рубин» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1021
2 Локомотив М1020
3 Краснодар1020
4 Зенит1019
5 Спартак М1018
6 Балтика1017
7 Динамо М1015
8 Ахмат1015
9 Рубин1015
10 Крылья Советов1012
11 Ростов1010
12 Динамо Мх1010
13
Стыковая зона
Оренбург107
14
Стыковая зона
Акрон107
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород106
16
Зона вылета
Сочи102

