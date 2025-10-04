Рубин - Крылья Советов 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 14:15
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
04 Октября 2025 года в 15:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Крылья Советов, которое состоится 04 Октября 2025 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 1
|09.05.2025
|Россия — МФЛ
|9-й тур
|0 : 2
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|13.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|05.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 0
|04.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|14.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|05.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 1
|18.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|2 : 1
|30.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|0 : 1
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|3 : 3 5 : 4
|26.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 3
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Рубин» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|10
|21
|2
|Локомотив М
|10
|20
|3
|Краснодар
|10
|20
|4
|Зенит
|10
|19
|5
|Спартак М
|10
|18
|6
|Балтика
|10
|17
|7
|Динамо М
|10
|15
|8
|Ахмат
|10
|15
|9
|Рубин
|10
|15
|10
|Крылья Советов
|10
|12
|11
|Ростов
|10
|10
|12
|Динамо Мх
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|10
|7
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|10
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|10
|2