Лидс Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 13:30
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
04 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Лидс Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 04 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
26 Уэльс вр Карл Дарлоу
2 Англия зщ Джейден Богл
6 Уэльс зщ Джо Родон
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
8 Англия пз Шон Лонгстафф
4 Уэльс пз Итан Ампаду
18 Германия пз Антон Стах
11 США пз Бренден Ааронсон
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
19 Швейцария нп Ноа Окафор
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
13 Италия зщ Дестини Удоджи
6 Португалия пз Жоау Пальинья
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
20 Гана пз Мохаммед Кудус
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
7 Нидерланды пз Хави Симонс
9 Бразилия нп Ришарлисон
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Дания Томас Франк
История личных встреч
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лидс Юнайтед1 : 4Тоттенхэм Хотспур
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 3Лидс Юнайтед
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Лидс Юнайтед0 : 4Тоттенхэм Хотспур
21.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Лидс Юнайтед
08.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Лидс Юнайтед3 : 1Тоттенхэм Хотспур
02.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0Лидс Юнайтед
27.01.2013 Кубок Англии 1/16 финала Лидс Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Лидс Юнайтед2 : 2
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Лидс Юнайтед
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Лидс Юнайтед0 : 0
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 3 : 0Лидс Юнайтед
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1
24.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 0
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль615
2
Лига чемпионов
Арсенал613
3
Лига чемпионов
Кристал Пэлас612
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур611
5
Лига Европы
Сандерленд611
6 Борнмут611
7 Манчестер Сити610
8 Челси68
9 Эвертон68
10 Брайтон энд Хоув Альбион68
11 Фулхэм68
12 Лидс Юнайтед68
13 Брентфорд67
14 Манчестер Юнайтед67
15 Ньюкасл Юнайтед66
16 Астон Вилла66
17 Ноттингем Форест65
18 Бёрнли64
19 Вест Хэм Юнайтед64
20 Вулверхэмптон61

