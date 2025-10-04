Лидс Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 13:30
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
04 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 04 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|26
|вр
|Карл Дарлоу
|2
|зщ
|Джейден Богл
|6
|зщ
|Джо Родон
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|8
|пз
|Шон Лонгстафф
|4
|пз
|Итан Ампаду
|18
|пз
|Антон Стах
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|19
|нп
|Ноа Окафор
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|7
|пз
|Хави Симонс
|9
|нп
|Ришарлисон
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Томас Франк
История личных встреч
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 3
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 4
|21.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|08.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 1
|02.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|27.01.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 0
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|13
| 3
Лига чемпионов
|Кристал Пэлас
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|6
|11
|6
|Борнмут
|6
|11
|7
|Манчестер Сити
|6
|10
|8
|Челси
|6
|8
|9
|Эвертон
|6
|8
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|8
|11
|Фулхэм
|6
|8
|12
|Лидс Юнайтед
|6
|8
|13
|Брентфорд
|6
|7
|14
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|6
|16
|Астон Вилла
|6
|6
|17
|Ноттингем Форест
|6
|5
|18
|Бёрнли
|6
|4
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|20
|Вулверхэмптон
|6
|1