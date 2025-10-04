Манчестер Юнайтед - Сандерленд 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 16:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
04 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Сандерленд, которое состоится 04 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Сандерленд
Сандерленд
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|23
|зщ
|Люк Шоу
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|13
|пз
|Патрик Доргу
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|10
|нп
|Матеус Кунья
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|16
|нп
|Амад Диалло
|22
|вр
|Робин Руфс
|6
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|32
|зщ
|Трай Хам
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|7
|нп
|Шемсдин Тальби
|24
|нп
|Симон Адингра
|18
|нп
|Вильсон Изидор
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|09.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|26.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|13.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|26.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|28.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|24.08.2014
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|03.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|22.01.2014
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1 1 : 2
|07.01.2014
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|05.10.2013
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|27.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 12 : 11
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|13
| 3
Лига чемпионов
|Кристал Пэлас
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|6
|11
|6
|Борнмут
|6
|11
|7
|Манчестер Сити
|6
|10
|8
|Челси
|6
|8
|9
|Эвертон
|6
|8
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|8
|11
|Фулхэм
|6
|8
|12
|Лидс Юнайтед
|6
|8
|13
|Брентфорд
|6
|7
|14
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|6
|16
|Астон Вилла
|6
|6
|17
|Ноттингем Форест
|6
|5
|18
|Бёрнли
|6
|4
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|20
|Вулверхэмптон
|6
|1