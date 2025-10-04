02:03 ()
Суббота 04 октября
Манчестер Юнайтед - Сандерленд 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 16:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
04 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Сандерленд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Сандерленд, которое состоится 04 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Сандерленд
Сандерленд
1 Турция вр Алтай Байындыр
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
23 Англия зщ Люк Шоу
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
13 Дания пз Патрик Доргу
19 Камерун нп Брайан Мбемо
10 Бразилия нп Матеус Кунья
30 Словения нп Беньямин Шешко
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
22 Нидерланды вр Робин Руфс
6 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
20 Франция зщ Норди Мукиэле
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
34 Швейцария пз Гранит Джака
27 ДР Конго пз Ноа Садики
28 Франция пз Энцо Ле Фе
7 Марокко нп Шемсдин Тальби
24 Кот-д'Ивуар нп Симон Адингра
18 Франция нп Вильсон Изидор
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
09.04.2017 Англия - Премьер-лига 32-й тур Сандерленд0 : 3Манчестер Юнайтед
26.12.2016 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Сандерленд
13.02.2016 Англия - Премьер-лига 26-й тур Сандерленд2 : 1Манчестер Юнайтед
26.09.2015 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Сандерленд
28.02.2015 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Сандерленд
24.08.2014 Англия - Премьер-лига 2-й тур Сандерленд1 : 1Манчестер Юнайтед
03.05.2014 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Сандерленд
22.01.2014 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед2 : 1 1 : 2Сандерленд
07.01.2014 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Сандерленд2 : 1Манчестер Юнайтед
05.10.2013 Англия - Премьер-лига 7-й тур Сандерленд1 : 2Манчестер Юнайтед
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Манчестер Юнайтед
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
14.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 3 : 0Манчестер Юнайтед
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
27.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 2 : 2 12 : 11Манчестер Юнайтед
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 0 : 1Сандерленд
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Сандерленд1 : 1
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Сандерленд
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Сандерленд2 : 1
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Сандерленд1 : 1 5 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль615
2
Лига чемпионов
Арсенал613
3
Лига чемпионов
Кристал Пэлас612
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур611
5
Лига Европы
Сандерленд611
6 Борнмут611
7 Манчестер Сити610
8 Челси68
9 Эвертон68
10 Брайтон энд Хоув Альбион68
11 Фулхэм68
12 Лидс Юнайтед68
13 Брентфорд67
14 Манчестер Юнайтед67
15 Ньюкасл Юнайтед66
16 Астон Вилла66
17 Ноттингем Форест65
18 Бёрнли64
19 Вест Хэм Юнайтед64
20 Вулверхэмптон61

