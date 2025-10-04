02:03 ()
Суббота 04 октября
Арсенал - Вест Хэм 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 16:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
04 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 04 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
3 Испания зщ Кристьян Москера
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
10 Англия пз Эберечи Эзе
7 Англия нп Букайо Сака
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
23 Франция вр Альфонс Ареола
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
3 Англия зщ Макс Килман
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
27 Франция пз Сунгуту Магасса
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
11 Германия нп Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Арсенал0 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 5Арсенал
11.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 6Арсенал
28.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Арсенал0 : 2Вест Хэм Юнайтед
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Вест Хэм Юнайтед3 : 1Арсенал
16.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Арсенал
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Арсенал3 : 1Вест Хэм Юнайтед
01.05.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Арсенал
15.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Арсенал2 : 0Вест Хэм Юнайтед
21.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 3Арсенал
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Арсенал2 : 0
28.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 2Арсенал
24.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 0 : 2Арсенал
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Арсенал1 : 1
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 0 : 2Арсенал
29.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 3
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 0 : 3Вест Хэм Юнайтед
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 3 : 2Вест Хэм Юнайтед
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура АПЛ: «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало лондонского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль615
2
Лига чемпионов
Арсенал613
3
Лига чемпионов
Кристал Пэлас612
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур611
5
Лига Европы
Сандерленд611
6 Борнмут611
7 Манчестер Сити610
8 Челси68
9 Эвертон68
10 Брайтон энд Хоув Альбион68
11 Фулхэм68
12 Лидс Юнайтед68
13 Брентфорд67
14 Манчестер Юнайтед67
15 Ньюкасл Юнайтед66
16 Астон Вилла66
17 Ноттингем Форест65
18 Бёрнли64
19 Вест Хэм Юнайтед64
20 Вулверхэмптон61

Отзывы и комментарии к матчу

