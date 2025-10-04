Арсенал - Вест Хэм 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 16:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
04 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 04 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|3
|зщ
|Макс Килман
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|27
|пз
|Сунгуту Магасса
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|11
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Микель Артета
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 5
|11.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 6
|28.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1
|16.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|15.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|21.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 2
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|29.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура АПЛ: «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало лондонского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|13
| 3
Лига чемпионов
|Кристал Пэлас
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|6
|11
|6
|Борнмут
|6
|11
|7
|Манчестер Сити
|6
|10
|8
|Челси
|6
|8
|9
|Эвертон
|6
|8
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|8
|11
|Фулхэм
|6
|8
|12
|Лидс Юнайтед
|6
|8
|13
|Брентфорд
|6
|7
|14
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|6
|16
|Астон Вилла
|6
|6
|17
|Ноттингем Форест
|6
|5
|18
|Бёрнли
|6
|4
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|20
|Вулверхэмптон
|6
|1