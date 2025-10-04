Атлетик Б - Мальорка 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 18:30
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
04 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Мальорка, которое состоится 04 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|20
|пз
|Унаи Гомес
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|23
|нп
|Роберт Наварро
|11
|нп
|Горка Гурусета
|1
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|2
|зщ
|Матеу Морей
|8
|пз
|Ману Морланес
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|18
|нп
|Матео Джозеф
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|28.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 1 4 : 2
|02.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|4 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 0
|01.05.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|15.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|14.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 2
|11.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 0
|27.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Эльче
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|7
|12
| 6
Лига конференций
|Бетис
|7
|12
|7
|Атлетико М
|7
|12
|8
|Хетафе
|7
|11
|9
|Атлетик Б
|7
|10
|10
|Севилья
|7
|10
|11
|Алавес
|7
|8
|12
|Валенсия
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|7
|14
|Овьедо
|7
|6
|15
|Реал Сосьедад
|7
|5
|16
|Сельта
|7
|5
|17
|Райо Вальекано
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Леванте
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Жирона
|7
|3