Суббота 04 октября
Атлетик Б - Мальорка 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 18:30
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
04 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Атлетик Б
Мальорка

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Мальорка, которое состоится 04 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщХесус Аресо
3ИспаниязщДани Вивиан
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
17ИспаниязщЮри Берчиче
16ИспанияпзИньиго Руис
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
20ИспанияпзУнаи Гомес
9ГананпИньяки Уильямс
23ИспаниянпРоберт Наварро
11ИспаниянпГорка Гурусета
1ИспанияврЛео Роман
23ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
22КолумбиязщХоан Мохика
2ИспаниязщМатеу Морей
8ИспанияпзМану Морланес
12ПортугалияпзСаму Кошта
10ИспанияпзСерхи Дардер
18АнглиянпМатео Джозеф
7КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
09.03.2025Испания — Примера27-й турАтлетик Б1 : 1Мальорка
28.10.2024Испания — Примера11-й турМальорка0 : 0Атлетик Б
06.04.2024Кубок ИспанииФиналАтлетик Б1 : 1 4 : 2Мальорка
02.02.2024Испания - Примера23-й турАтлетик Б4 : 0Мальорка
03.09.2023Испания - Примера4-й турМальорка0 : 0Атлетик Б
01.05.2023Испания - Примера32-й турМальорка1 : 1Атлетик Б
15.08.2022Испания - Примера1-й турАтлетик Б0 : 0Мальорка
14.02.2022Испания - Примера24-й турМальорка3 : 2Атлетик Б
11.09.2021Испания - Примера4-й турАтлетик Б2 : 0Мальорка
27.06.2020Испания - Примера32-й турАтлетик Б3 : 1Мальорка
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур4 : 1Атлетик Б
27.09.2025Испания — Примера7-й тур1 : 0Атлетик Б
23.09.2025Испания — Примера6-й турАтлетик Б1 : 1
20.09.2025Испания — Примера5-й тур2 : 0Атлетик Б
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турАтлетик Б0 : 2
27.09.2025Испания — Примера7-й турМальорка1 : 0
24.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 0Мальорка
21.09.2025Испания — Примера5-й турМальорка1 : 1
15.09.2025Испания — Примера4-й тур3 : 2Мальорка
30.08.2025Испания — Примера3-й тур2 : 1Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона719
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид718
3
Лига чемпионов
Вильярреал716
4
Лига чемпионов
Эльче713
5
Лига Европы
Эспаньол712
6
Лига конференций
Бетис712
7 Атлетико М712
8 Хетафе711
9 Атлетик Б710
10 Севилья710
11 Алавес78
12 Валенсия78
13 Осасуна77
14 Овьедо76
15 Реал Сосьедад75
16 Сельта75
17 Райо Вальекано75
18
Зона вылета
Мальорка75
19
Зона вылета
Леванте75
20
Зона вылета
Жирона73

Отзывы и комментарии к матчу

