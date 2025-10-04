Лацио - Торино 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 15:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
04 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Торино, которое состоится 04 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Торино
Турин
|94
|вр
|Иван Проведель
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|26
|пз
|Тома Башич
|32
|пз
|Данило Катальди
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|19
|нп
|Булайе Диа
|81
|вр
|Франко Израэль
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|25
|зщ
|Нильс Нкунку
|61
|пз
|Адриен Тамез
|10
|пз
|Никола Влашич
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|32
|пз
|Кристьян Аслани
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|26
|нп
|Сириль Нгонж
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Марко Барони
История личных встреч
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|22.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|0 : 1
|20.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|0 : 0
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|23.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|18.05.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 4
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 3
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|4 : 0
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|25.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Интер М
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|5
|9
|7
|Кремонезе
|5
|9
|8
|Комо
|5
|8
|9
|Кальяри
|5
|7
|10
|Болонья
|5
|7
|11
|Удинезе
|5
|7
|12
|Сассуоло
|5
|6
|13
|Лацио
|5
|6
|14
|Парма
|5
|5
|15
|Торино
|5
|4
|16
|Фиорентина
|5
|3
|17
|Верона
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Лечче
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Пиза
|5
|2