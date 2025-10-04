02:04 ()
Онлайн трансляции
Суббота 04 октября
Свернуть список

Лацио - Торино 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 15:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
04 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Лацио
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Торино, которое состоится 04 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Торино
Турин
94ИталияврИван Проведель
23АлбаниязщЭльсеид Хюсай
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
17ПортугалиязщНуну Тавареш
26ХорватияпзТома Башич
32ИталияпзДанило Катальди
22ИталиянпМаттео Канчелльери
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
11АргентинанпВалентин Кастельянос
19СенегалнпБулайе Диа
81УругвайврФранко Израэль
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
13ЧилизщГильермо Марипан
25ФранциязщНильс Нкунку
61ФранцияпзАдриен Тамез
10ХорватияпзНикола Влашич
16НорвегияпзМаркус Педерсен
22ИталияпзЧезаре Казадей
32АлбанияпзКристьян Аслани
18АргентинанпДжованни Симеоне
26БельгиянпСириль Нгонж
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ИталияМарко Барони
История личных встреч
31.03.2025Италия — Серия А30-й турЛацио1 : 1Торино
29.09.2024Италия — Серия А6-й турТорино2 : 3Лацио
22.02.2024Италия - Серия А21-й турТорино0 : 2Лацио
27.09.2023Италия - Серия А6-й турЛацио2 : 0Торино
22.04.2023Италия - Серия АСерия А. 31-й турЛацио0 : 1Торино
20.08.2022Италия - Серия АСерия А. 2-й турТорино0 : 0Лацио
16.04.2022Италия - Серия А33-й турЛацио1 : 1Торино
23.09.2021Италия - Серия А5-й турТорино1 : 1Лацио
18.05.2021Италия - Серия А25-й турЛацио0 : 0Торино
01.11.2020Италия - Серия А6-й турТорино3 : 4Лацио
29.09.2025Италия — Серия А5-й тур0 : 3Лацио
21.09.2025Италия — Серия А4-й турЛацио0 : 1
14.09.2025Италия — Серия А3-й тур1 : 0Лацио
31.08.2025Италия — Серия А2-й турЛацио4 : 0
24.08.2025Италия — Серия А1-й тур2 : 0Лацио
29.09.2025Италия — Серия А5-й тур2 : 1Торино
25.09.2025Кубок Италии1/16 финалаТорино1 : 0
21.09.2025Италия — Серия А4-й турТорино0 : 3
14.09.2025Италия — Серия А3-й тур0 : 1Торино
31.08.2025Италия — Серия А2-й турТорино0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан512
2
Лига чемпионов
Рома512
3
Лига чемпионов
Наполи512
4
Лига чемпионов
Ювентус511
5
Лига Европы
Интер М59
6
Лига конференций
Аталанта59
7 Кремонезе59
8 Комо58
9 Кальяри57
10 Болонья57
11 Удинезе57
12 Сассуоло56
13 Лацио56
14 Парма55
15 Торино54
16 Фиорентина53
17 Верона53
18
Зона вылета
Дженоа52
19
Зона вылета
Лечче52
20
Зона вылета
Пиза52

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close