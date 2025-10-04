02:04 ()
Парма - Лечче 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 15:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
04 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Парма
Лечче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Лечче, которое состоится 04 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
31ЯпонияврДзион Судзуки
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
39АвстралиязщАлессандро Чиркати
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
18НорвегиязщМатиас Лёвик
14ИталиязщЭмануэле Валери
10ИспанияпзАдриан Бернабе
16БельгияпзМандела Кейта
22ДанияпзОливер Сёренсен
32ИталиянпПатрик Кутроне
9АргентинанпМатео Пельегрино
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ПортугалиязщДанилу Вейга
4АнголазщКиалонда Гаспар
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
25ИталиязщАнтонино Галло
29МалипзЛассана Кулибали
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
10АлбанияпзМедон Бериша
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
9СербиянпНикола Штулич
23ИталиянпРиккардо Соттиль
Главные тренеры
ИспанияКарлос Куэста
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
31.01.2025Италия — Серия А23-й турПарма1 : 3Лечче
21.09.2024Италия — Серия А5-й турЛечче2 : 2Парма
01.11.2023Кубок Италии1/16 финалаЛечче2 : 4Парма
19.03.2022Италия - Серия BСерия B. 31-й турПарма0 : 0Лечче
07.11.2021Италия - Серия BСерия B. 12-й турЛечче4 : 0Парма
15.08.2021Кубок Италии1-й раундПарма1 : 3Лечче
02.08.2020Италия - Серия А38-й турЛечче3 : 4Парма
13.01.2020Италия - Серия А19-й турПарма2 : 0Лечче
29.04.2012Италия - Серия А35-й турЛечче1 : 2Парма
18.12.2011Италия - Серия А16-й турПарма3 : 3Лечче
29.09.2025Италия — Серия А5-й турПарма2 : 1
24.09.2025Кубок Италии1/16 финалаПарма2 : 2 4 : 3
21.09.2025Италия — Серия А4-й тур0 : 0Парма
13.09.2025Италия — Серия А3-й тур2 : 0Парма
30.08.2025Италия — Серия А2-й турПарма1 : 1
28.09.2025Италия — Серия А5-й турЛечче2 : 2
23.09.2025Кубок Италии1/16 финала3 : 0Лечче
19.09.2025Италия — Серия А4-й турЛечче1 : 2
14.09.2025Италия — Серия А3-й тур4 : 1Лечче
29.08.2025Италия — Серия А2-й турЛечче0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан512
2
Лига чемпионов
Рома512
3
Лига чемпионов
Наполи512
4
Лига чемпионов
Ювентус511
5
Лига Европы
Интер М59
6
Лига конференций
Аталанта59
7 Кремонезе59
8 Комо58
9 Кальяри57
10 Болонья57
11 Удинезе57
12 Сассуоло56
13 Лацио56
14 Парма55
15 Торино54
16 Фиорентина53
17 Верона53
18
Зона вылета
Дженоа52
19
Зона вылета
Лечче52
20
Зона вылета
Пиза52

