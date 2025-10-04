Парма - Лечче 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 15:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
04 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Лечче, которое состоится 04 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Лечче
Лечче
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|18
|зщ
|Матиас Лёвик
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|22
|пз
|Оливер Сёренсен
|32
|нп
|Патрик Кутроне
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|10
|пз
|Медон Бериша
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Штулич
|23
|нп
|Риккардо Соттиль
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|31.01.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 4
|19.03.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 31-й тур
|0 : 0
|07.11.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 12-й тур
|4 : 0
|15.08.2021
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 3
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 4
|13.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|29.04.2012
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|18.12.2011
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 3
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 3
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|19.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 1
|29.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Интер М
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|5
|9
|7
|Кремонезе
|5
|9
|8
|Комо
|5
|8
|9
|Кальяри
|5
|7
|10
|Болонья
|5
|7
|11
|Удинезе
|5
|7
|12
|Сассуоло
|5
|6
|13
|Лацио
|5
|6
|14
|Парма
|5
|5
|15
|Торино
|5
|4
|16
|Фиорентина
|5
|3
|17
|Верона
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Лечче
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Пиза
|5
|2