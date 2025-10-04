Аугсбург - Вольфсбург 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 15:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
04 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Вольфсбург, которое состоится 04 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|27
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|17
|пз
|Кристиян Якич
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|36
|пз
|Мерт Кёмюр
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|15
|зщ
|Моритц Йенц
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|5
|пз
|Вини Соуза
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|9
|нп
|Мохамед Амура
|39
|нп
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
Главные тренеры
|Сандро Вагнер
|Паул Симонис
История личных встреч
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|03.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 0
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|04.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 3
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Байер
|5
|8
|7
|Кёльн
|5
|7
|8
|Фрайбург
|5
|7
|9
|Санкт-Паули
|5
|7
|10
|Хоффенхайм
|5
|7
|11
|Унион
|5
|7
|12
|Вольфсбург
|5
|5
|13
|Гамбург
|5
|5
|14
|Майнц
|5
|4
|15
|Вердер
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|2