Суббота 04 октября
Аугсбург - Вольфсбург 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 15:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
04 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Аугсбург
Вольфсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Вольфсбург, которое состоится 04 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1ГерманияврФинн Дамен
5ФранциязщКрислен Матсима
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
16ШвейцариязщСедрик Цезигер
27ГерманиязщМариус Вольф
13ГрециязщДимитрис Яннулис
17ХорватияпзКристиян Якич
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
36ГерманияпзМерт Кёмюр
1ПольшаврКамиль Грабара
2ГерманиязщКилиан Фишер
15ГерманиязщМоритц Йенц
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
21ДаниязщЙоаким Мехле
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
5БразилияпзВини Соуза
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
9АлжирнпМохамед Амура
39АвстриянпПатрик Виммер
23ДаниянпЙонас Винд
Главные тренеры
ГерманияСандро Вагнер
НидерландыПаул Симонис
История личных встреч
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й турАугсбург1 : 0Вольфсбург
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турВольфсбург1 : 1Аугсбург
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турВольфсбург1 : 3Аугсбург
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турАугсбург3 : 2Вольфсбург
01.04.2023Германия - Бундеслига26-й турВольфсбург2 : 2Аугсбург
08.10.2022Германия - Бундеслига9-й турАугсбург1 : 1Вольфсбург
03.04.2022Германия - Бундеслига28-й турАугсбург3 : 0Вольфсбург
06.11.2021Германия - Бундеслига11-й турВольфсбург1 : 0Аугсбург
06.02.2021Германия - Бундеслига20-й турАугсбург0 : 2Вольфсбург
04.10.2020Германия - Бундеслига3-й турВольфсбург0 : 0Аугсбург
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур2 : 1Аугсбург
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й турАугсбург1 : 4
14.09.2025Германия — Бундеслига3-й тур2 : 1Аугсбург
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й турАугсбург2 : 3
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й тур1 : 3Аугсбург
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й турВольфсбург0 : 1
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й тур1 : 0Вольфсбург
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й турВольфсбург3 : 3
31.08.2025Германия — Бундеслига2-й турВольфсбург1 : 1
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й тур1 : 3Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария515
2
Лига чемпионов
Боруссия Д513
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг512
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф59
5
Лига Европы
Штутгарт59
6
Лига конференций
Байер58
7 Кёльн57
8 Фрайбург57
9 Санкт-Паули57
10 Хоффенхайм57
11 Унион57
12 Вольфсбург55
13 Гамбург55
14 Майнц54
15 Вердер54
16
Стыковая зона
Аугсбург53
17
Зона вылета
Хайденхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М52

