Боруссия Д - РБ Лейпциг 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 15:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
04 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Боруссия Д
РБ Лейпциг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - РБ Лейпциг, которое состоится 04 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
РБ Лейпциг
Лейпциг
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
2БразилиязщЯн Коуто
24ШвециязщДаниэль Свенссон
10ГерманияпзЮлиан Брандт
20АвстрияпзМарсель Забитцер
8ГерманияпзФеликс Нмеча
9ГвинеянпСеру Гирасси
27ГерманиянпКарим Адейеми
1ВенгрияврПетер Гулачи
17ГерманиязщРидле Баку
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
20ГерманияпзАссан Уэдраого
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
9БельгиянпЖоан Бакайоко
40Бразилиянп Ромуло
49Кот-д'ИвуарнпЯн Диоманд
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й турРБ Лейпциг2 : 0Боруссия Д
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБоруссия Д2 : 1РБ Лейпциг
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турРБ Лейпциг4 : 1Боруссия Д
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турБоруссия Д2 : 3РБ Лейпциг
05.04.2023Кубок Германии1/4 финалаРБ Лейпциг2 : 0Боруссия Д
03.03.2023Германия - Бундеслига23-й турБоруссия Д2 : 1РБ Лейпциг
10.09.2022Германия - Бундеслига6-й турРБ Лейпциг3 : 0Боруссия Д
02.04.2022Германия - Бундеслига28-й турБоруссия Д1 : 4РБ Лейпциг
06.11.2021Германия - Бундеслига11-й турРБ Лейпциг2 : 1Боруссия Д
13.05.2021Кубок ГерманииФиналРБ Лейпциг1 : 4Боруссия Д
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБоруссия Д4 : 1
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур0 : 2Боруссия Д
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й турБоруссия Д1 : 0
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур4 : 4Боруссия Д
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й тур0 : 2Боруссия Д
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур0 : 1РБ Лейпциг
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й турРБ Лейпциг3 : 1
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й тур0 : 1РБ Лейпциг
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й турРБ Лейпциг2 : 0
22.08.2025Германия — Бундеслига1-й тур6 : 0РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария515
2
Лига чемпионов
Боруссия Д513
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг512
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф59
5
Лига Европы
Штутгарт59
6
Лига конференций
Байер58
7 Кёльн57
8 Фрайбург57
9 Санкт-Паули57
10 Хоффенхайм57
11 Унион57
12 Вольфсбург55
13 Гамбург55
14 Майнц54
15 Вердер54
16
Стыковая зона
Аугсбург53
17
Зона вылета
Хайденхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М52

