Боруссия Д - РБ Лейпциг 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 15:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
04 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - РБ Лейпциг, которое состоится 04 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|2
|зщ
|Ян Коуто
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|9
|нп
|Серу Гирасси
|27
|нп
|Карим Адейеми
|1
|вр
|Петер Гулачи
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|20
|пз
|Ассан Уэдраого
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|9
|нп
|Жоан Бакайоко
|40
|нп
|Ромуло
|49
|нп
|Ян Диоманд
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Оле Вернер
История личных встреч
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|4 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|05.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|03.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|02.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|13.05.2021
|Кубок Германии
|Финал
|1 : 4
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 4
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|22.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Байер
|5
|8
|7
|Кёльн
|5
|7
|8
|Фрайбург
|5
|7
|9
|Санкт-Паули
|5
|7
|10
|Хоффенхайм
|5
|7
|11
|Унион
|5
|7
|12
|Вольфсбург
|5
|5
|13
|Гамбург
|5
|5
|14
|Майнц
|5
|4
|15
|Вердер
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|2