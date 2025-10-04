Айнтрахт Ф - Бавария 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 18:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
04 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Бавария, которое состоится 04 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Кауа Сантос
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|15
|пз
|Эллиес Скири
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|42
|пз
|Джан Узун
|20
|нп
|Рицу Доан
|7
|нп
|Ансгар Кнауфф
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|23
|зщ
|Саша Боэ
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|14
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Венсан Компани
История личных встреч
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|4 : 0
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 3
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|5 : 1
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|05.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 6
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|03.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|5 : 0
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|5 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 6
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|5 : 1
|12.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 5
|26.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
Текстовая трансляция
0'
всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура Бундеслиги: «Айнтрахт» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Байер
|5
|8
|7
|Кёльн
|5
|7
|8
|Фрайбург
|5
|7
|9
|Санкт-Паули
|5
|7
|10
|Хоффенхайм
|5
|7
|11
|Унион
|5
|7
|12
|Вольфсбург
|5
|5
|13
|Гамбург
|5
|5
|14
|Майнц
|5
|4
|15
|Вердер
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|2