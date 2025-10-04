02:05 ()
Айнтрахт Ф - Бавария 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 18:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
04 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Айнтрахт Ф
Бавария

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Бавария, которое состоится 04 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Бавария
Мюнхен
40БразилияврКауа Сантос
34ГерманиязщНнамди Коллинз
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
21ГерманиязщНатаниэль Браун
15ТуниспзЭллиес Скири
8АлжирпзФарес Шаиби
42ТурцияпзДжан Узун
20ЯпониянпРицу Доан
7ГерманиянпАнсгар Кнауфф
9ГерманиянпЖонатан Буркардт
1ГерманияврМануэль Нойер
23ФранциязщСаша Боэ
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
4ГерманиязщЖонатан Та
27АвстриязщКонрад Лаймер
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
17ФранциянпМайкл Олисе
7ГерманиянпСерж Гнабри
14КолумбиянпЛуис Диас
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й турБавария4 : 0Айнтрахт Ф
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й турАйнтрахт Ф3 : 3Бавария
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турБавария2 : 1Айнтрахт Ф
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турАйнтрахт Ф5 : 1Бавария
28.01.2023Германия - Бундеслига18-й турБавария1 : 1Айнтрахт Ф
05.08.2022Германия - Бундеслига1-й турАйнтрахт Ф1 : 6Бавария
26.02.2022Германия - Бундеслига24-й турАйнтрахт Ф0 : 1Бавария
03.10.2021Германия - Бундеслига7-й турБавария1 : 2Айнтрахт Ф
20.02.2021Германия - Бундеслига22-й турАйнтрахт Ф2 : 1Бавария
24.10.2020Германия - Бундеслига5-й турБавария5 : 0Айнтрахт Ф
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур5 : 1Айнтрахт Ф
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур4 : 6Айнтрахт Ф
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й турАйнтрахт Ф3 : 4
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турАйнтрахт Ф5 : 1
12.09.2025Германия — Бундеслига3-й тур3 : 1Айнтрахт Ф
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур1 : 5Бавария
26.09.2025Германия — Бундеслига5-й турБавария4 : 0
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й тур1 : 4Бавария
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турБавария3 : 1
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й турБавария5 : 0
Текстовая трансляция
0'
всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура Бундеслиги: «Айнтрахт» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария515
2
Лига чемпионов
Боруссия Д513
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг512
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф59
5
Лига Европы
Штутгарт59
6
Лига конференций
Байер58
7 Кёльн57
8 Фрайбург57
9 Санкт-Паули57
10 Хоффенхайм57
11 Унион57
12 Вольфсбург55
13 Гамбург55
14 Майнц54
15 Вердер54
16
Стыковая зона
Аугсбург53
17
Зона вылета
Хайденхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М52

