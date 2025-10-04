02:05 ()
Суббота 04 октября
Брест - Нант 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 19:00
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
04 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Брест
Нант

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Нант, которое состоится 04 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция).

Составы команд
Брест
Брест
Нант
Нант
1 Польша вр Радослав Маецки
77 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
4 Кот-д'Ивуар зщ Жуниор Диас
2 Франция зщ Брэдли Локо
13 Франция пз Жорис Шотар
8 Франция пз Юго Маньетти
23 Мали пз Камори Думбия
7 Франция пз Эрик Жуниор Эбимбе
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
19 Франция нп Людовик Ажорк
1 Португалия вр Антони Лопеш
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
6 Нигерия зщ Чидози Авазим
78 Франция зщ Тилель Тати
80 Франция зщ Джуниор Мванга
66 Франция пз Луи Леру
7 Южная Корея пз Хён Сок Хон
17 Франция пз Демен Ассумани
15 Швеция пз Майкель Лахдо
14 Мали нп Амади Камара
10 Франция нп Маттис Аблин
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Нант0 : 2Брест
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала Брест2 : 1Нант
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Брест4 : 1Нант
04.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Брест0 : 0Нант
17.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур Нант0 : 2Брест
03.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Брест2 : 0Нант
16.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур Нант4 : 1Брест
10.04.2022 Франция - Лига 1 31-й тур Брест1 : 1Нант
28.01.2022 Кубок Франции 1/8 финала Нант2 : 0Брест
22.09.2021 Франция - Лига 1 7-й тур Нант3 : 1Брест
28.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур 0 : 2Брест
20.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Брест4 : 1
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Брест1 : 2
29.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 3 : 1Брест
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 2 : 0Брест
27.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур 2 : 2Нант
20.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Нант2 : 2
13.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур 1 : 0Нант
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Нант1 : 0
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 1 : 0Нант
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ615
2
Лига чемпионов
Лион615
3
Лига чемпионов
Марсель612
4
Лига чемпионов
Монако612
5
Лига Европы
Страсбург612
6
Лига конференций
Лилль610
7 Ланс610
8 Ренн69
9 Брест67
10 Тулуза67
11 Париж67
12 Ницца67
13 Лорьян67
14 Осер66
15 Гавр65
16
Стыковая зона
Нант65
17
Зона вылета
Анже65
18
Зона вылета
Метц62

