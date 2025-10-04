Брест - Нант 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 19:00
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
04 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Нант, которое состоится 04 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Нант
|1
|вр
|Радослав Маецки
|77
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|23
|пз
|Камори Думбия
|7
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|1
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|78
|зщ
|Тилель Тати
|80
|зщ
|Джуниор Мванга
|66
|пз
|Луи Леру
|7
|пз
|Хён Сок Хон
|17
|пз
|Демен Ассумани
|15
|пз
|Майкель Лахдо
|14
|нп
|Амади Камара
|10
|нп
|Маттис Аблин
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|4 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|28.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 2
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|4 : 1
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|29.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Лилль
|6
|10
|7
|Ланс
|6
|10
|8
|Ренн
|6
|9
|9
|Брест
|6
|7
|10
|Тулуза
|6
|7
|11
|Париж
|6
|7
|12
|Ницца
|6
|7
|13
|Лорьян
|6
|7
|14
|Осер
|6
|6
|15
|Гавр
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Нант
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Анже
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|6
|2