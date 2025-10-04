02:06 ()
Суббота 04 октября
Спарта - Аякс 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 16:30
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
04 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Спарта
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Аякс, которое состоится 04 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Аякс
Амстердам
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Нидерланды зщ Шуранди Самбо
3 Суринам зщ Марвин Янг
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
5 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
10 Нидерланды пз Йенс Торнстра
8 Норвегия пз Джошуа Китолано
6 Нидерланды пз Пелле Клемент
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
11 Тунис нп Сайфалла Лтайеф
1 Чехия вр Витезслав Ярош
3 Дания зщ Антон Гоэи
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
4 Япония зщ Коу Итакура
2 Бразилия зщ Лукас Роза
18 Нидерланды пз Дави Классен
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
10 Израиль пз Оскар Глух
17 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
11 Бельгия нп Мика Годтс
25 Нидерланды нп Ваут Вегорст
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
Нидерланды Джон Хейтинга
История личных встреч
27.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Аякс1 : 1Спарта
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Спарта0 : 2Аякс
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Спарта2 : 2Аякс
09.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Аякс2 : 1Спарта
19.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Аякс4 : 0Спарта
21.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Спарта0 : 1Аякс
09.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Аякс2 : 1Спарта
28.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Спарта0 : 1Аякс
21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Аякс4 : 2Спарта
13.09.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Спарта0 : 1Аякс
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 3 : 0Спарта
19.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Спарта1 : 5
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 0 : 1Спарта
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Спарта0 : 4
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 0 : 3Спарта
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 4 : 0Аякс
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Аякс2 : 1
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 2 : 2Аякс
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Аякс0 : 2
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Аякс3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд719
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен716
3
Лига чемпионов
Аякс715
4
Лига Европы
НЕК Неймеген712
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар712
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген712
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт710
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте710
9 Фортуна710
10 Гоу Эхед Иглс79
11 Спарта79
12 Волендам77
13 Телстар77
14 ПЕК Зволле77
15 НАК Бреда77
16
Стыковая зона
Херенвен76
17
Зона вылета
Эксельсиор76
18
Зона вылета
Хераклес73

