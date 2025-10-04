Спарта - Аякс 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 16:30
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
04 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Аякс, которое состоится 04 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Тео Кинтеро
|10
|пз
|Йенс Торнстра
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|6
|пз
|Пелле Клемент
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|11
|нп
|Сайфалла Лтайеф
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|4
|зщ
|Коу Итакура
|2
|зщ
|Лукас Роза
|18
|пз
|Дави Классен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|10
|пз
|Оскар Глух
|17
|нп
|Оливер Эдвардсен
|11
|нп
|Мика Годтс
|25
|нп
|Ваут Вегорст
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|27.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 1
|19.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|4 : 0
|21.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 1
|09.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|28.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|4 : 2
|13.09.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 0
|19.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 5
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 4
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|0 : 3
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 2
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|7
|15
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|7
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|7
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|7
|12
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|7
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|10
|9
|Фортуна
|7
|10
|10
|Гоу Эхед Иглс
|7
|9
|11
|Спарта
|7
|9
|12
|Волендам
|7
|7
|13
|Телстар
|7
|7
|14
|ПЕК Зволле
|7
|7
|15
|НАК Бреда
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|7
|3