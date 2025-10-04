Херенвен - Эксельсиор 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 21:00
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
04 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Ричард Мартенс (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Эксельсиор, которое состоится 04 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Эксельсиор
Роттердам
История личных встреч
|19.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|3 : 0
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 3
|13.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 0
|05.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 1
|30.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|22.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 3
|24.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|20.09.2017
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 2
|16.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 2
|11.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|4 : 1
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|2 : 2
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|7
|15
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|7
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|7
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|7
|12
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|7
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|10
|9
|Фортуна
|7
|10
|10
|Гоу Эхед Иглс
|7
|9
|11
|Спарта
|7
|9
|12
|Волендам
|7
|7
|13
|Телстар
|7
|7
|14
|ПЕК Зволле
|7
|7
|15
|НАК Бреда
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|7
|3