Херенвен - Эксельсиор 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 21:00
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
04 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Ричард Мартенс (Нидерланды);
Херенвен
Эксельсиор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Эксельсиор, которое состоится 04 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Эксельсиор
Роттердам
История личных встреч
19.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Эксельсиор3 : 0Херенвен
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Херенвен0 : 3Эксельсиор
13.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Херенвен0 : 0Эксельсиор
05.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Эксельсиор0 : 1Херенвен
30.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Херенвен1 : 0Эксельсиор
22.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Эксельсиор3 : 3Херенвен
24.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Херенвен0 : 1Эксельсиор
20.09.2017 Кубок Нидерландов 1-й раунд Эксельсиор1 : 2Херенвен
16.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Эксельсиор1 : 2Херенвен
11.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Эксельсиор4 : 1Херенвен
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 2Херенвен
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Херенвен3 : 2
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 1 : 0Херенвен
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Херенвен2 : 2
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Херенвен1 : 2
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Эксельсиор1 : 2
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 1 : 2Эксельсиор
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Эксельсиор0 : 1
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Эксельсиор1 : 0
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 4 : 1Эксельсиор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд719
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен716
3
Лига чемпионов
Аякс715
4
Лига Европы
НЕК Неймеген712
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар712
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген712
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт710
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте710
9 Фортуна710
10 Гоу Эхед Иглс79
11 Спарта79
12 Волендам77
13 Телстар77
14 ПЕК Зволле77
15 НАК Бреда77
16
Стыковая зона
Херенвен76
17
Зона вылета
Эксельсиор76
18
Зона вылета
Хераклес73

