Суббота 04 октября
Жил Висенте - Эштрела 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 16:30
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
04 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Жил Висенте
Эштрела

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Эштрела, которое состоится 04 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Эштрела
Амадора
История личных встреч
07.03.2025Португалия — Примейра25-й турЭштрела1 : 1Жил Висенте
05.10.2024Португалия — Примейра8-й турЖил Висенте3 : 0Эштрела
18.05.2024Португалия — Примейра34-й турЭштрела1 : 0Жил Висенте
14.01.2024Португалия — Примейра17-й турЖил Висенте1 : 1Эштрела
26.09.2025Португалия — Примейра7-й тур2 : 1Жил Висенте
21.09.2025Португалия — Примейра6-й турЖил Висенте2 : 0
14.09.2025Португалия — Примейра5-й тур0 : 1Жил Висенте
29.08.2025Португалия — Примейра4-й турЖил Висенте2 : 0
24.08.2025Португалия — Примейра3-й тур0 : 0Жил Висенте
27.09.2025Португалия — Примейра7-й турЭштрела3 : 0
21.09.2025Португалия — Примейра6-й тур0 : 0Эштрела
14.09.2025Португалия — Примейра5-й турЭштрела0 : 2
31.08.2025Португалия — Примейра4-й тур0 : 0Эштрела
25.08.2025Португалия — Примейра3-й турЭштрела2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту721
2
Лига чемпионов
Спортинг718
3
Лига Европы
Бенфика717
4
Лига конференций
Морейренсе715
5 Жил Висенте713
6 Фамаликан712
7 Брага79
8 Арока78
9 Витория Гимарайнш78
10 Санта-Клара78
11 Насьонал77
12 Алверка77
13 Эштрела77
14 Каза Пия77
15 Эшторил75
16
Стыковая зона
Тондела75
17
Зона вылета
Риу Аве75
18
Зона вылета
АВС71

