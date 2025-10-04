Жил Висенте - Эштрела 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 16:30
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
04 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Эштрела, которое состоится 04 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Эштрела
Амадора
История личных встреч
|07.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|14.01.2024
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|26.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|29.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|3 : 0
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|25.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|18
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|7
|17
| 4
Лига конференций
|Морейренсе
|7
|15
|5
|Жил Висенте
|7
|13
|6
|Фамаликан
|7
|12
|7
|Брага
|7
|9
|8
|Арока
|7
|8
|9
|Витория Гимарайнш
|7
|8
|10
|Санта-Клара
|7
|8
|11
|Насьонал
|7
|7
|12
|Алверка
|7
|7
|13
|Эштрела
|7
|7
|14
|Каза Пия
|7
|7
|15
|Эшторил
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Риу Аве
|7
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|7
|1