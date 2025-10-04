02:07 ()
Суббота 04 октября
Неман - Торпедо-БелАЗ 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 16:45
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
04 Октября 2025 года в 17:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Неман
Торпедо-БелАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 04 Октября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
24.05.2025 Кубок Беларуси Финал Неман3 : 0Торпедо-БелАЗ
16.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Неман
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 4Неман
07.04.2024 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Неман1 : 0Торпедо-БелАЗ
20.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Неман
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Неман0 : 0Торпедо-БелАЗ
06.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2Неман
19.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Неман2 : 0Торпедо-БелАЗ
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Неман3 : 1Торпедо-БелАЗ
03.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Неман
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 0Неман
24.09.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 3 : 1Неман
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Неман3 : 1
15.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 2 : 0Неман
10.09.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 3 : 2Неман
25.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 2
19.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 1Торпедо-БелАЗ
07.09.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Торпедо-БелАЗ2 : 3
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2452
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2245
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2344
4 Динамо-Брест2441
5 Минск2441
6 Торпедо-БелАЗ2240
7 Ислочь2339
8 Неман2031
9 БАТЭ2430
10 Гомель2229
11 Арсенал Дз2226
12 Витебск2324
13 Нафтан2322
14
Стыковая зона
Сморгонь2320
15
Зона вылета
Слуцк2213
16
Зона вылета
Молодечно2310

