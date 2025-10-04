02:08 ()
Онлайн трансляции
Суббота 04 октября
Свернуть список

Оболонь-Бровар - Верес 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 14:30
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
04 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Оболонь-Бровар
Верес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Верес, которое состоится 04 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Верес
Ровно
История личных встреч
03.05.2025 Украина — Премьер-лига 27-й тур Верес0 : 2Оболонь-Бровар
04.11.2024 Украина — Премьер-лига 12-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Верес
30.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала Верес2 : 1 ДВОболонь-Бровар
06.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур Верес3 : 0Оболонь-Бровар
22.09.2023 Украина - Премьер-лига 8-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Верес
22.09.2021 Кубок Украины 3-й раунд Оболонь-Бровар0 : 1Верес
31.05.2021 Украина - Первая лига 1-й тур Оболонь-Бровар0 : 2Верес
29.11.2020 Украина - Первая лига 16-й тур Верес1 : 0Оболонь-Бровар
08.05.2017 Украина - Первая лига 29-й тур Верес1 : 1Оболонь-Бровар
01.10.2016 Украина - Первая лига 12-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Верес
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Оболонь-Бровар
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Оболонь-Бровар0 : 2
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Оболонь-Бровар2 : 2
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 1Оболонь-Бровар
15.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 2Оболонь-Бровар
29.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Верес1 : 4
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 0 : 0Верес
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Верес2 : 0
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 0 : 2Верес
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Верес0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр717
2
Лига конференций
Динамо К715
3
Лига конференций
Металлист 1925714
4 Колос814
5 Кривбасс713
6 Полесье712
7 Заря811
8 ЛНЗ Черкассы711
9 Кудровка710
10 Оболонь-Бровар79
11 Карпаты78
12 Верес77
13
Стыковая зона
Александрия77
14
Стыковая зона
Рух В86
15
Зона вылета
Полтава74
16
Зона вылета
Эпицентр83

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close