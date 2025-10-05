Торпедо М - Черноморец 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 13-й тур
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Черноморец, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Эдуард Рачикович Саркисов (и.о.)
|Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|12.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 0
|04.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 1
|13.11.2010
|Кубок ПФЛ - 2010
|Кубок ПФЛ. 4-й тур
|2 : 2
|15.09.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|33-й тур
|4 : 1
|25.05.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|13-й тур
|0 : 0
|19.10.2003
|Россия - Премьер-Лига - 2003
|28-й тур
|2 : 4
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|0 : 1
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|1 : 0
|12.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|2 : 3
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 1
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 2
|21.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|1 : 0
|15.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|4 : 1
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Спартак Кс
|13
|28
| 2
Повышение
|Факел
|13
|27
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|12
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|12
|22
|5
|Ротор
|12
|21
|6
|Родина
|13
|20
|7
|КАМАЗ
|12
|19
|8
|Нефтехимик
|12
|17
|9
|Шинник
|12
|17
|10
|СКА-Хабаровск
|12
|16
|11
|Арсенал Т
|12
|14
|12
|Черноморец
|12
|12
|13
|Волга Ул
|13
|12
|14
|Уфа
|13
|12
|15
|Енисей
|12
|10
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Сокол
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Чайка
|13
|8