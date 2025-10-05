00:10 ()
Торпедо М - Черноморец 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 13-й тур
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
Торпедо М
Черноморец

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Черноморец, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
БеларусьПавел Васильевич Кирильчик (и.о.)
РоссияДмитрий Владимирович Парфёнов
РоссияЭдуард Рачикович Саркисов (и.о.)
РоссияВадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
01.03.2025Россия — Мелбет Первая лига22-й турЧерноморец2 : 0Торпедо М
25.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й турТорпедо М1 : 1Черноморец
04.05.2024Россия — Мелбет Первая лига31-й турЧерноморец1 : 2Торпедо М
30.07.2023Россия — Мелбет Первая лига3-й турТорпедо М1 : 1Черноморец
12.09.2011ФНЛ - Первый дивизион27-й турЧерноморец0 : 0Торпедо М
04.05.2011ФНЛ - Первый дивизион7-й турТорпедо М0 : 1Черноморец
13.11.2010Кубок ПФЛ - 2010Кубок ПФЛ. 4-й турТорпедо М2 : 2Черноморец
15.09.2008Россия - Первый дивизион - 200833-й турЧерноморец4 : 1Торпедо М
25.05.2008Россия - Первый дивизион - 200813-й турТорпедо М0 : 0Черноморец
19.10.2003Россия - Премьер-Лига - 200328-й турЧерноморец2 : 4Торпедо М
29.09.2025Россия — Лига PARI12-й тур0 : 1Торпедо М
24.09.2025Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 3Торпедо М
20.09.2025Россия — Лига PARI11-й тур1 : 0Торпедо М
12.09.2025Россия — Лига PARI10-й турТорпедо М2 : 3
07.09.2025Россия — Лига PARI9-й тур1 : 1Торпедо М
29.09.2025Россия — Лига PARI12-й турЧерноморец1 : 0
24.09.2025Fonbet Кубок России1/32 финала0 : 2Черноморец
21.09.2025Россия — Лига PARI11-й тур1 : 0Черноморец
15.09.2025Россия — Лига PARI10-й турЧерноморец4 : 1
07.09.2025Россия — Лига PARI9-й турЧерноморец3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1328
2
Повышение
Факел1327
3
Плей-офф за повышение
Урал1224
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1222
5 Ротор1221
6 Родина1320
7 КАМАЗ1219
8 Нефтехимик1217
9 Шинник1217
10 СКА-Хабаровск1216
11 Арсенал Т1214
12 Черноморец1212
13 Волга Ул1312
14 Уфа1312
15 Енисей1210
16
Зона вылета
Торпедо М129
17
Зона вылета
Сокол128
18
Зона вылета
Чайка138

