Нефтехимик - Ротор 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 17:00
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
05 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 13-й тур
Главный судья: Владимир Фалов (Москва, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Ротор, которое состоится 05 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 0
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|26.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|2 : 1
|15.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 3
|09.03.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 1
|14.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 2
|17.03.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|2 : 1
|12.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|0 : 0
|11.03.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|0 : 2
|17.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 2 : 4
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|1 : 4
|15.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|1 : 0
|08.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|2 : 1
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|0 : 0
|14.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|3 : 0
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Спартак Кс
|13
|28
| 2
Повышение
|Факел
|13
|27
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|12
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|12
|22
|5
|Ротор
|12
|21
|6
|Родина
|13
|20
|7
|КАМАЗ
|12
|19
|8
|Нефтехимик
|12
|17
|9
|Шинник
|12
|17
|10
|СКА-Хабаровск
|12
|16
|11
|Арсенал Т
|12
|14
|12
|Черноморец
|12
|12
|13
|Волга Ул
|13
|12
|14
|Уфа
|13
|12
|15
|Енисей
|12
|10
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Сокол
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Чайка
|13
|8