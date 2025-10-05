00:10 ()
Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Нефтехимик - Ротор 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 17:00
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
05 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 13-й тур
Главный судья: Владимир Фалов (Москва, Россия);
Нефтехимик
Ротор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Ротор, которое состоится 05 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
РоссияКирилл Александрович Новиков
РоссияДенис Константинович Бояринцев
История личных встреч
24.11.2024Россия — Мелбет Первая лига20-й турРотор1 : 0Нефтехимик
04.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й турНефтехимик1 : 0Ротор
26.03.2022ФНЛ - Первый дивизион29-й турРотор2 : 1Нефтехимик
15.09.2021ФНЛ - Первый дивизион11-й турНефтехимик1 : 3Ротор
09.03.2020ФНЛ - Первый дивизион26-й турРотор1 : 1Нефтехимик
14.08.2019ФНЛ - Первый дивизион8-й турНефтехимик1 : 2Ротор
17.03.2014ФНЛ - Первый дивизион27-й турНефтехимик2 : 1Ротор
12.08.2013ФНЛ - Первый дивизион8-й турРотор0 : 0Нефтехимик
11.03.2013ФНЛ - Первый дивизион23-й турНефтехимик0 : 2Ротор
17.08.2012ФНЛ - Первый дивизион7-й турРотор2 : 1Нефтехимик
29.09.2025Россия — Лига PARI12-й турНефтехимик1 : 0
24.09.2025Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 1 2 : 4Нефтехимик
20.09.2025Россия — Лига PARI11-й тур1 : 4Нефтехимик
15.09.2025Россия — Лига PARI10-й турНефтехимик1 : 0
08.09.2025Россия — Лига PARI9-й тур1 : 1Нефтехимик
28.09.2025Россия — Лига PARI12-й тур2 : 0Ротор
24.09.2025Fonbet Кубок России1/32 финала2 : 1Ротор
20.09.2025Россия — Лига PARI11-й тур0 : 0Ротор
14.09.2025Россия — Лига PARI10-й турРотор3 : 0
07.09.2025Россия — Лига PARI9-й турРотор1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1328
2
Повышение
Факел1327
3
Плей-офф за повышение
Урал1224
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1222
5 Ротор1221
6 Родина1320
7 КАМАЗ1219
8 Нефтехимик1217
9 Шинник1217
10 СКА-Хабаровск1216
11 Арсенал Т1214
12 Черноморец1212
13 Волга Ул1312
14 Уфа1312
15 Енисей1210
16
Зона вылета
Торпедо М129
17
Зона вылета
Сокол128
18
Зона вылета
Чайка138

