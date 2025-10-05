Астон Вилла - Бёрнли 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Эндрю Китчен (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Бёрнли, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Бёрнли
Бёрнли
|40
|вр
|Марко Бизот
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Бубакар Камара
|29
|нп
|Эванн Гессан
|27
|нп
|Морган Роджерс
|10
|нп
|Эмилиано Буэндия
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|18
|зщ
|Яльмар Экдаль
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|29
|пз
|Джош Лорент
|24
|пз
|Джош Каллен
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|17
|нп
|Лум Чауна
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|9
|нп
|Лайл Фостер
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Скотт Паркер
История личных встреч
|30.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|19.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2
|17.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|24.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|29.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|16.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|5 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|6
|12
|6
|Сандерленд
|7
|11
|7
|Манчестер Сити
|6
|10
|8
|Манчестер Юнайтед
|7
|10
|9
|Челси
|6
|8
|10
|Эвертон
|6
|8
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|8
|12
|Фулхэм
|7
|8
|13
|Лидс Юнайтед
|7
|8
|14
|Брентфорд
|6
|7
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|6
|16
|Астон Вилла
|6
|6
|17
|Ноттингем Форест
|6
|5
|18
|Бёрнли
|6
|4
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|4
|20
|Вулверхэмптон
|6
|1