Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Астон Вилла - Бёрнли 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Эндрю Китчен (Англия);
Астон Вилла
Бёрнли

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Бёрнли, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Бёрнли
Бёрнли
40НидерландыврМарко Бизот
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
7ШотландияпзДжон Макгинн
44ФранцияпзБубакар Камара
29Кот-д'ИвуарнпЭванн Гессан
27АнглиянпМорган Роджерс
10АргентинанпЭмилиано Буэндия
11АнглиянпОлли Уоткинс
1СловакияврМартин Дубравка
2АнглиязщКайл Уокер
18ШвециязщЯльмар Экдаль
5ФранциязщМаксим Эстеве
3НидерландызщКвилиндсхи Хартман
29АнглияпзДжош Лорент
24ИрландияпзДжош Каллен
16ПортугалияпзФлорентину Луиш
17ФранциянпЛум Чауна
11АнглиянпДжейдон Энтони
9ЮАРнпЛайл Фостер
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
АнглияСкотт Паркер
История личных встреч
30.12.2023Англия - Премьер-лига20-й турАстон Вилла3 : 2Бёрнли
27.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турБёрнли1 : 3Астон Вилла
19.05.2022Англия - Премьер-лига18-й турАстон Вилла1 : 1Бёрнли
07.05.2022Англия - Премьер-лига36-й турБёрнли1 : 3Астон Вилла
27.01.2021Англия - Премьер-лига20-й турБёрнли3 : 2Астон Вилла
17.12.2020Англия - Премьер-лига13-й турАстон Вилла0 : 0Бёрнли
01.01.2020Англия - Премьер-лига21-й турБёрнли1 : 2Астон Вилла
28.09.2019Англия - Премьер-лига7-й турАстон Вилла2 : 2Бёрнли
24.05.2015Англия - Премьер-лига38-й турАстон Вилла0 : 1Бёрнли
29.11.2014Англия - Премьер-лига13-й турБёрнли1 : 1Астон Вилла
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур0 : 2Астон Вилла
28.09.2025Англия — Премьер-лига6-й турАстон Вилла3 : 1
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турАстон Вилла1 : 0
21.09.2025Англия — Премьер-лига5-й тур1 : 1Астон Вилла
16.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финала1 : 1 4 : 2Астон Вилла
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й тур5 : 1Бёрнли
23.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финалаБёрнли1 : 2
20.09.2025Англия — Премьер-лига5-й турБёрнли1 : 1
14.09.2025Англия — Премьер-лига4-й турБёрнли0 : 1
30.08.2025Англия — Премьер-лига3-й тур3 : 2Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал716
2
Лига чемпионов
Ливерпуль615
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур714
4
Лига чемпионов
Борнмут714
5
Лига Европы
Кристал Пэлас612
6 Сандерленд711
7 Манчестер Сити610
8 Манчестер Юнайтед710
9 Челси68
10 Эвертон68
11 Брайтон энд Хоув Альбион68
12 Фулхэм78
13 Лидс Юнайтед78
14 Брентфорд67
15 Ньюкасл Юнайтед66
16 Астон Вилла66
17 Ноттингем Форест65
18 Бёрнли64
19 Вест Хэм Юнайтед74
20 Вулверхэмптон61

