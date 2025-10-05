00:11 ()
Эвертон - Кристал Пэлас 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Эвертон
Кристал Пэлас

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Кристал Пэлас, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Лондон
1АнглияврДжордан Пикфорд
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
6АнглиязщДжеймс Тарковски
5АнглиязщМайкл Кин
16УкраиназщВиталий Миколенко
37АнглияпзДжеймс Гарнер
42АнглияпзТим Айрогбунам
27СенегалпзИдрисса Гейе
18АнглияпзДжек Грилиш
10СенегалнпИлиман Ндиайе
9Гвинея-Бисаунп Бету
1АнглияврДин Хендерсон
26СШАзщКрис Ричардс
5ФранциязщМаксанс Лакруа
6АнглиязщМарк Гехи
2КолумбияпзДаниэль Муньос
20АнглияпзАдам Уортон
18ЯпонияпзДаити Камада
3АнглияпзТайрик Митчелл
7СенегалпзИсмаила Сарр
10ИспаниянпЙереми Пино
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
15.02.2025Англия — Премьер-лига25-й турКристал Пэлас1 : 2Эвертон
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турЭвертон2 : 1Кристал Пэлас
19.02.2024Англия - Премьер-лига25-й турЭвертон1 : 1Кристал Пэлас
17.01.2024Кубок Англии1/32 финала. 0-й матчЭвертон1 : 0Кристал Пэлас
04.01.2024Кубок Англии1/32 финала. 3-й матчКристал Пэлас0 : 0Эвертон
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турКристал Пэлас2 : 3Эвертон
22.04.2023Англия - Премьер-лига32-й турКристал Пэлас0 : 0Эвертон
22.10.2022Англия - Премьер-лига13-й турЭвертон3 : 0Кристал Пэлас
19.05.2022Англия - Премьер-лига33-й турЭвертон3 : 2Кристал Пэлас
20.03.2022Кубок Англии1/4 финалаКристал Пэлас4 : 0Эвертон
29.09.2025Англия — Премьер-лига6-й турЭвертон1 : 1
23.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финала2 : 0Эвертон
20.09.2025Англия — Премьер-лига5-й тур2 : 1Эвертон
13.09.2025Англия — Премьер-лига4-й турЭвертон0 : 0
30.08.2025Англия — Премьер-лига3-й тур2 : 3Эвертон
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур0 : 2Кристал Пэлас
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й турКристал Пэлас2 : 1
20.09.2025Англия — Премьер-лига5-й тур1 : 2Кристал Пэлас
16.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финалаКристал Пэлас1 : 1 4 : 2
13.09.2025Англия — Премьер-лига4-й турКристал Пэлас0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал716
2
Лига чемпионов
Ливерпуль615
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур714
4
Лига чемпионов
Борнмут714
5
Лига Европы
Кристал Пэлас612
6 Сандерленд711
7 Манчестер Сити610
8 Манчестер Юнайтед710
9 Челси68
10 Эвертон68
11 Брайтон энд Хоув Альбион68
12 Фулхэм78
13 Лидс Юнайтед78
14 Брентфорд67
15 Ньюкасл Юнайтед66
16 Астон Вилла66
17 Ноттингем Форест65
18 Бёрнли64
19 Вест Хэм Юнайтед74
20 Вулверхэмптон61

