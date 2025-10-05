Эвертон - Кристал Пэлас 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Кристал Пэлас, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|18
|пз
|Джек Грилиш
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Бету
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|20
|пз
|Адам Уортон
|18
|пз
|Даити Камада
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|10
|нп
|Йереми Пино
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|19.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|17.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 0-й матч
|1 : 0
|04.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|0 : 0
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|19.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 2
|20.03.2022
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 0
|29.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|16.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|6
|12
|6
|Сандерленд
|7
|11
|7
|Манчестер Сити
|6
|10
|8
|Манчестер Юнайтед
|7
|10
|9
|Челси
|6
|8
|10
|Эвертон
|6
|8
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|8
|12
|Фулхэм
|7
|8
|13
|Лидс Юнайтед
|7
|8
|14
|Брентфорд
|6
|7
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|6
|16
|Астон Вилла
|6
|6
|17
|Ноттингем Форест
|6
|5
|18
|Бёрнли
|6
|4
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|4
|20
|Вулверхэмптон
|6
|1