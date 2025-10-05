00:11 ()
Вулверхэмптон - Брайтон энд Хоув Альбион 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
31 Англия вр Сэм Джонстон
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
12 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
37 Чехия зщ Ладислав Крейчи
38 Камерун зщ Джексон Тчатчуа
3 Испания зщ Уго Буэно
8 Бразилия пз Жоао Гомес
7 Бразилия пз Андре Триндаде
5 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
14 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
10 Колумбия нп Джон Арьяс
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
29 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
27 Нидерланды пз Матс Виффер
17 Камерун пз Карлос Балеба
26 Швеция пз Ясин Аяри
11 Гамбия нп Янкуба Минте
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Португалия Витор Перейра
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Вулверхэмптон0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Вулверхэмптон
18.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Вулверхэмптон
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Вулверхэмптон1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
22.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Вулверхэмптон
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вулверхэмптон1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион6 : 0Вулверхэмптон
05.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
30.04.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вулверхэмптон0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
15.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Вулверхэмптон
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Вулверхэмптон
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Вулверхэмптон2 : 0
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Вулверхэмптон1 : 3
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Вулверхэмптон
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Вулверхэмптон2 : 3
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 0 : 6Брайтон энд Хоув Альбион
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал716
2
Лига чемпионов
Ливерпуль615
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур714
4
Лига чемпионов
Борнмут714
5
Лига Европы
Кристал Пэлас612
6 Сандерленд711
7 Манчестер Сити610
8 Манчестер Юнайтед710
9 Челси68
10 Эвертон68
11 Брайтон энд Хоув Альбион68
12 Фулхэм78
13 Лидс Юнайтед78
14 Брентфорд67
15 Ньюкасл Юнайтед66
16 Астон Вилла66
17 Ноттингем Форест65
18 Бёрнли64
19 Вест Хэм Юнайтед74
20 Вулверхэмптон61

