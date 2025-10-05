Вулверхэмптон - Брайтон энд Хоув Альбион 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|31
|вр
|Сэм Джонстон
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|3
|зщ
|Уго Буэно
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Андре Триндаде
|5
|пз
|Маршалл Мунеци
|14
|нп
|Толуваласе Арокодаре
|10
|нп
|Джон Арьяс
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|29
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|27
|пз
|Матс Виффер
|17
|пз
|Карлос Балеба
|26
|пз
|Ясин Аяри
|11
|нп
|Янкуба Минте
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Витор Перейра
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|18.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|22.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|6 : 0
|05.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 3
|30.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 3
|15.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 6
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|6
|12
|6
|Сандерленд
|7
|11
|7
|Манчестер Сити
|6
|10
|8
|Манчестер Юнайтед
|7
|10
|9
|Челси
|6
|8
|10
|Эвертон
|6
|8
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|8
|12
|Фулхэм
|7
|8
|13
|Лидс Юнайтед
|7
|8
|14
|Брентфорд
|6
|7
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|6
|16
|Астон Вилла
|6
|6
|17
|Ноттингем Форест
|6
|5
|18
|Бёрнли
|6
|4
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|4
|20
|Вулверхэмптон
|6
|1