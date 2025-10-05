Брентфорд - Манчестер Сити 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 17:30
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
05 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Манчестер Сити, которое состоится 05 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|2
|зщ
|Аарон Хики
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|7
|нп
|Кевин Шейд
|9
|нп
|Игор Тьяго
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|16
|пз
|Родри
|20
|пз
|Бернарду Силва
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|47
|пз
|Фил Фоден
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Кит Эндрюс
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|20.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|05.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|09.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|29.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|16.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|5 : 1
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 2
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура АПЛ: «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|6
|12
|6
|Сандерленд
|7
|11
|7
|Манчестер Сити
|6
|10
|8
|Манчестер Юнайтед
|7
|10
|9
|Челси
|6
|8
|10
|Эвертон
|6
|8
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|8
|12
|Фулхэм
|7
|8
|13
|Лидс Юнайтед
|7
|8
|14
|Брентфорд
|6
|7
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|6
|16
|Астон Вилла
|6
|6
|17
|Ноттингем Форест
|6
|5
|18
|Бёрнли
|6
|4
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|4
|20
|Вулверхэмптон
|6
|1