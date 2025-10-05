00:11 ()
Брентфорд - Манчестер Сити 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 17:30
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
05 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Брентфорд
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Манчестер Сити, которое состоится 05 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
2 Шотландия зщ Аарон Хики
33 Италия пз Микаель Кайоде
6 Англия пз Джордан Хендерсон
18 Украина пз Егор Ярмолюк
24 Дания нп Миккель Дамсгор
7 Германия нп Кевин Шейд
9 Бразилия нп Игор Тьяго
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
33 Англия зщ Нико О'Райли
16 Испания пз Родри
20 Португалия пз Бернарду Силва
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
47 Англия пз Фил Фоден
11 Бельгия пз Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Ирландия Кит Эндрюс
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Брентфорд2 : 2Манчестер Сити
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити2 : 1Брентфорд
20.02.2024 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 0Брентфорд
05.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Брентфорд1 : 3Манчестер Сити
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брентфорд1 : 0Манчестер Сити
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Сити1 : 2Брентфорд
09.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Манчестер Сити2 : 0Брентфорд
29.12.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брентфорд0 : 1Манчестер Сити
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Брентфорд3 : 1
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 3 : 1Брентфорд
16.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Брентфорд1 : 1 4 : 2
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Брентфорд2 : 2
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Брентфорд
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 2Манчестер Сити
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Манчестер Сити5 : 1
24.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 0 : 2Манчестер Сити
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Манчестер Сити
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Манчестер Сити2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура АПЛ: «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал716
2
Лига чемпионов
Ливерпуль615
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур714
4
Лига чемпионов
Борнмут714
5
Лига Европы
Кристал Пэлас612
6 Сандерленд711
7 Манчестер Сити610
8 Манчестер Юнайтед710
9 Челси68
10 Эвертон68
11 Брайтон энд Хоув Альбион68
12 Фулхэм78
13 Лидс Юнайтед78
14 Брентфорд67
15 Ньюкасл Юнайтед66
16 Астон Вилла66
17 Ноттингем Форест65
18 Бёрнли64
19 Вест Хэм Юнайтед74
20 Вулверхэмптон61

Отзывы и комментарии к матчу

