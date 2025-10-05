Алавес - Эльче 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 14:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
05 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Эльче, которое состоится 05 Октября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Эльче
Эльче
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|24
|зщ
|Виктор Парада
|8
|пз
|Антонио Бланко
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|10
|пз
|Карлес Аленья
|7
|нп
|Карлос Висенте
|21
|нп
|Абдеррахман Реббах
|15
|нп
|Лукас Бое
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|6
|зщ
|Педро Бигас
|17
|пз
|Хосан
|8
|пз
|Марк Агуадо
|14
|пз
|Алейс Фебас
|11
|нп
|Херман Валера
|10
|нп
|Рафаэль Мир
|9
|нп
|Андре Силва
Главные тренеры
|Эдуардо Коудет
|Эдер Сарабия
История личных встреч
|05.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|3 : 1
|26.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|11.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 2
|18.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|23.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 35-й тур
|0 : 0
|21.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 14-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|12.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Эльче
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|7
|12
| 6
Лига конференций
|Бетис
|7
|12
|7
|Атлетико М
|7
|12
|8
|Хетафе
|8
|11
|9
|Атлетик Б
|7
|10
|10
|Осасуна
|8
|10
|11
|Севилья
|7
|10
|12
|Алавес
|7
|8
|13
|Валенсия
|8
|8
|14
|Леванте
|8
|8
|15
|Овьедо
|8
|6
|16
|Жирона
|8
|6
|17
|Реал Сосьедад
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Сельта
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Райо Вальекано
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|7
|5