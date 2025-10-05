00:11 ()
Алавес - Эльче 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 14:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
05 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Алавес
Эльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Эльче, которое состоится 05 Октября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Эльче
Эльче
1ИспанияврАнтонио Сивера
17ИспаниязщХонни Отто
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5ИспаниязщХон Пачеко
24ИспаниязщВиктор Парада
8ИспанияпзАнтонио Бланко
19ИспанияпзПабло Ибаньес
10ИспанияпзКарлес Аленья
7ИспаниянпКарлос Висенте
21АлжирнпАбдеррахман Реббах
15АргентинанпЛукас Бое
13ИспанияврИньяки Пенья
15ИспаниязщАльваро Нуньес
23ИспаниязщВиктор Чуст
22АвстриязщДавид Аффенгрубер
6ИспаниязщПедро Бигас
17Испанияпз Хосан
8ИспанияпзМарк Агуадо
14ИспанияпзАлейс Фебас
11ИспаниянпХерман Валера
10ИспаниянпРафаэль Мир
9ПортугалиянпАндре Силва
Главные тренеры
АргентинаЭдуардо Коудет
ИспанияЭдер Сарабия
История личных встреч
05.02.2022Испания - Примера23-й турЭльче3 : 1Алавес
26.10.2021Испания - Примера11-й турАлавес1 : 0Эльче
11.05.2021Испания - Примера36-й турЭльче0 : 2Алавес
18.10.2020Испания - Примера6-й турАлавес0 : 2Эльче
23.04.2016Испания - СегундаСегунда. 35-й турАлавес0 : 0Эльче
21.11.2015Испания - СегундаСегунда. 14-й турЭльче0 : 1Алавес
27.09.2025Испания — Примера7-й тур1 : 0Алавес
24.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 1Алавес
20.09.2025Испания — Примера5-й турАлавес1 : 2
13.09.2025Испания — Примера4-й тур0 : 1Алавес
30.08.2025Испания — Примера3-й турАлавес1 : 1
28.09.2025Испания — Примера7-й турЭльче2 : 1
25.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 1Эльче
21.09.2025Испания — Примера5-й турЭльче1 : 0
12.09.2025Испания — Примера4-й тур2 : 2Эльче
29.08.2025Испания — Примера3-й турЭльче2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона719
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид718
3
Лига чемпионов
Вильярреал716
4
Лига чемпионов
Эльче713
5
Лига Европы
Эспаньол712
6
Лига конференций
Бетис712
7 Атлетико М712
8 Хетафе811
9 Атлетик Б710
10 Осасуна810
11 Севилья710
12 Алавес78
13 Валенсия88
14 Леванте88
15 Овьедо86
16 Жирона86
17 Реал Сосьедад75
18
Зона вылета
Сельта75
19
Зона вылета
Райо Вальекано75
20
Зона вылета
Мальорка75

Отзывы и комментарии к матчу

