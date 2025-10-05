Реал Сосьедад - Райо Вальекано 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 18:30
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
05 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Райо Вальекано, которое состоится 05 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|20
|зщ
|Альваро Одриосола
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|23
|пз
|Брайс Мендес
|18
|пз
|Карлос Солер
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|6
|пз
|Пате Сисс
|4
|пз
|Педро Диас
|23
|пз
|Оскар Мартин
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|9
|нп
|Алешандре Журавски
Главные тренеры
|Серхио Франсиско
|Иньиго Перес
История личных встреч
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 2
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|27.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 1
|21.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 2
|01.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|22.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|20.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 0
|19.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 2
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Эльче
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|7
|12
| 6
Лига конференций
|Бетис
|7
|12
|7
|Атлетико М
|7
|12
|8
|Хетафе
|8
|11
|9
|Атлетик Б
|7
|10
|10
|Осасуна
|8
|10
|11
|Севилья
|7
|10
|12
|Алавес
|7
|8
|13
|Валенсия
|8
|8
|14
|Леванте
|8
|8
|15
|Овьедо
|8
|6
|16
|Жирона
|8
|6
|17
|Реал Сосьедад
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Сельта
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Райо Вальекано
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|7
|5