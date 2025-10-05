00:11 ()
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 18:30
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
05 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Реал Сосьедад
Райо Вальекано

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Райо Вальекано, которое состоится 05 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Райо Вальекано
Мадрид
1ИспанияврАлекс Ремиро
20ИспаниязщАльваро Одриосола
5ИспаниязщИгор Субельдия
16ХорватиязщДуе Чалета-Цар
17ИспаниязщСерхио Гомес
4ИспанияпзЙон Горротксатеги
23ИспанияпзБрайс Мендес
18ИспанияпзКарлос Солер
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
7ИспаниянпАндер Барренечеа
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
3ИспаниязщПеп Чаварриа
6СенегалпзПате Сисс
4ИспанияпзПедро Диас
23ИспанияпзОскар Мартин
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
9БразилиянпАлешандре Журавски
Главные тренеры
ИспанияСерхио Франсиско
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
16.03.2025Испания — Примера28-й турРайо Вальекано2 : 2Реал Сосьедад
16.01.2025Кубок Испании1/8 финалаРеал Сосьедад3 : 1Райо Вальекано
18.08.2024Испания — Примера1-й турРеал Сосьедад1 : 2Райо Вальекано
27.01.2024Испания - Примера22-й турРеал Сосьедад0 : 0Райо Вальекано
29.10.2023Испания - Примера11-й турРайо Вальекано2 : 2Реал Сосьедад
22.04.2023Испания - Примера30-й турРеал Сосьедад2 : 1Райо Вальекано
21.01.2023Испания - Примера18-й турРайо Вальекано0 : 2Реал Сосьедад
01.05.2022Испания - Примера34-й турРайо Вальекано1 : 1Реал Сосьедад
22.08.2021Испания - Примера2-й турРеал Сосьедад1 : 0Райо Вальекано
20.01.2019Испания - Примера20-й турРайо Вальекано2 : 2Реал Сосьедад
28.09.2025Испания — Примера7-й тур2 : 1Реал Сосьедад
24.09.2025Испания — Примера6-й турРеал Сосьедад1 : 0
19.09.2025Испания — Примера5-й тур3 : 1Реал Сосьедад
13.09.2025Испания — Примера4-й турРеал Сосьедад1 : 2
30.08.2025Испания — Примера3-й тур1 : 0Реал Сосьедад
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й турРайо Вальекано2 : 0
28.09.2025Испания — Примера7-й турРайо Вальекано0 : 1
24.09.2025Испания — Примера6-й тур3 : 2Райо Вальекано
21.09.2025Испания — Примера5-й турРайо Вальекано1 : 1
14.09.2025Испания — Примера4-й тур2 : 0Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона719
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид718
3
Лига чемпионов
Вильярреал716
4
Лига чемпионов
Эльче713
5
Лига Европы
Эспаньол712
6
Лига конференций
Бетис712
7 Атлетико М712
8 Хетафе811
9 Атлетик Б710
10 Осасуна810
11 Севилья710
12 Алавес78
13 Валенсия88
14 Леванте88
15 Овьедо86
16 Жирона86
17 Реал Сосьедад75
18
Зона вылета
Сельта75
19
Зона вылета
Райо Вальекано75
20
Зона вылета
Мальорка75

Отзывы и комментарии к матчу

