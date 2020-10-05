Эспаньол - Бетис 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 18:30
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
05 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Бетис, которое состоится 05 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|38
|зщ
|Клеменс Ридель
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|8
|пз
|Эду Эспосито
|10
|пз
|Поль Лосано
|24
|нп
|Тайрис Долан
|11
|нп
|Пере Милья
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|1
|вр
|Альваро Вальес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|4
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|14
|пз
|Софьян Амрабат
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|7
|пз
|Антони
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|10
|нп
|Эз Абде
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|04.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|1 : 2
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 0
|15.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|3 : 1
|21.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|21.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 4
|19.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 2
|25.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|15.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 2
|29.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|30.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|26.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|15.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 2
|19.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Эльче
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|7
|12
| 6
Лига конференций
|Бетис
|7
|12
|7
|Атлетико М
|7
|12
|8
|Хетафе
|8
|11
|9
|Атлетик Б
|7
|10
|10
|Осасуна
|8
|10
|11
|Севилья
|7
|10
|12
|Алавес
|7
|8
|13
|Валенсия
|8
|8
|14
|Леванте
|8
|8
|15
|Овьедо
|8
|6
|16
|Жирона
|8
|6
|17
|Реал Сосьедад
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Сельта
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Райо Вальекано
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|7
|5