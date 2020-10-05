00:11 ()
Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Эспаньол - Бетис 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 18:30
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
05 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Эспаньол
Бетис

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Бетис, которое состоится 05 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Бетис
Севилья
13СербияврМарко Дмитрович
23МароккозщОмар Эль-Хилали
5ИспаниязщФернандо Калеро
38ГерманиязщКлеменс Ридель
22ИспаниязщКарлос Ромеро
8ИспанияпзЭду Эспосито
10ИспанияпзПоль Лосано
24АнглиянпТайрис Долан
11ИспаниянпПере Милья
7ИспаниянпХавьер Пуадо
9ИспаниянпРоберто Фернандес
1ИспанияврАльваро Вальес
2ИспаниязщЭктор Бельерин
16АргентиназщВалентин Гомес
4Бразилиязщ Натан
12ШвейцариязщРикардо Родригес
14МароккопзСофьян Амрабат
8ИспанияпзПабло Форнальс
7Бразилияпз Антони
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
10МарокконпЭз Абде
19КолумбиянпКучо Эрнандес
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
04.05.2025Испания — Примера34-й турЭспаньол1 : 2Бетис
29.09.2024Испания — Примера8-й турБетис1 : 0Эспаньол
15.04.2023Испания - Примера29-й турБетис3 : 1Эспаньол
21.01.2023Испания - Примера18-й турЭспаньол1 : 0Бетис
21.01.2022Испания - Примера22-й турЭспаньол1 : 4Бетис
19.09.2021Испания - Примера5-й турБетис2 : 2Эспаньол
25.06.2020Испания - Примера31-й турБетис1 : 0Эспаньол
15.12.2019Испания - Примера17-й турЭспаньол2 : 2Бетис
29.04.2019Испания - Примера35-й турБетис1 : 1Эспаньол
30.01.2019Кубок Испании1/4 финала. 2-й матчБетис3 : 1 ДВЭспаньол
26.09.2025Испания — Примера7-й тур0 : 0Эспаньол
23.09.2025Испания — Примера6-й турЭспаньол2 : 2
20.09.2025Испания — Примера5-й тур2 : 0Эспаньол
15.09.2025Испания — Примера4-й турЭспаньол3 : 2
31.08.2025Испания — Примера3-й турЭспаньол1 : 0
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур0 : 2Бетис
28.09.2025Испания — Примера7-й турБетис2 : 0
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турБетис2 : 2
19.09.2025Испания — Примера5-й турБетис3 : 1
14.09.2025Испания — Примера4-й тур2 : 2Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона719
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид718
3
Лига чемпионов
Вильярреал716
4
Лига чемпионов
Эльче713
5
Лига Европы
Эспаньол712
6
Лига конференций
Бетис712
7 Атлетико М712
8 Хетафе811
9 Атлетик Б710
10 Осасуна810
11 Севилья710
12 Алавес78
13 Валенсия88
14 Леванте88
15 Овьедо86
16 Жирона86
17 Реал Сосьедад75
18
Зона вылета
Сельта75
19
Зона вылета
Райо Вальекано75
20
Зона вылета
Мальорка75

