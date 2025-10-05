Удинезе - Кальяри 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 12:30
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
05 Октября 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Кальяри, которое состоится 05 Октября 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Кальяри
Кальяри
|90
|вр
|Рэзван Сава
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|28
|зщ
|Умар Соле
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|13
|зщ
|Николо Бертола
|11
|зщ
|Хассан Камара
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|14
|пз
|Артюр Атта
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|1
|вр
|Элия Каприле
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|8
|пз
|Мишель Адопо
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|16
|пз
|Маттео Прати
|2
|нп
|Марко Палестра
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Дженнаро Боррелли
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Фабио Пизакане
История личных встреч
|03.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|5 : 1
|18.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 4
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 1
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 1
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|4 : 1
|19.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Интер М
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Кремонезе
|5
|9
|7
|Аталанта
|5
|9
|8
|Сассуоло
|6
|9
|9
|Комо
|5
|8
|10
|Лацио
|6
|7
|11
|Кальяри
|5
|7
|12
|Болонья
|5
|7
|13
|Удинезе
|5
|7
|14
|Лечче
|6
|5
|15
|Парма
|6
|5
|16
|Торино
|6
|5
|17
|Фиорентина
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Верона
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Пиза
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|5
|2