Удинезе - Кальяри 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 12:30
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
05 Октября 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Удинезе
Кальяри

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Кальяри, которое состоится 05 Октября 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Кальяри
Кальяри
90РумынияврРэзван Сава
31ДаниязщТомас Кристенсен
28ФранциязщУмар Соле
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
13ИталиязщНиколо Бертола
11Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
24ПольшапзЯкуб Пётровски
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
14ФранцияпзАртюр Атта
10ИталиянпНиколо Дзаньоло
9АнглиянпКинан Дэвис
1ИталияврЭлия Каприле
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
33СловакиязщАдам Оберт
8ФранцияпзМишель Адопо
14ИталияпзАлессандро Дейола
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
16ИталияпзМаттео Прати
2ИталиянпМарко Палестра
94ИталиянпСебастьяно Эспозито
29ИталиянпДженнаро Боррелли
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
ИталияФабио Пизакане
История личных встреч
03.05.2025Италия — Серия А35-й турКальяри1 : 2Удинезе
25.10.2024Италия — Серия А9-й турУдинезе2 : 0Кальяри
18.02.2024Италия - Серия А25-й турУдинезе1 : 1Кальяри
01.11.2023Кубок Италии1/16 финалаУдинезе1 : 2 ДВКальяри
17.09.2023Италия - Серия А4-й турКальяри0 : 0Удинезе
03.04.2022Италия - Серия А31-й турУдинезе5 : 1Кальяри
18.12.2021Италия - Серия А18-й турКальяри0 : 4Удинезе
21.04.2021Италия - Серия А32-й турУдинезе0 : 1Кальяри
20.12.2020Италия - Серия А13-й турКальяри1 : 1Удинезе
26.07.2020Италия - Серия А36-й турКальяри0 : 1Удинезе
28.09.2025Италия — Серия А5-й тур3 : 1Удинезе
23.09.2025Кубок Италии1/16 финалаУдинезе2 : 1
20.09.2025Италия — Серия А4-й турУдинезе0 : 3
14.09.2025Италия — Серия А3-й тур0 : 1Удинезе
31.08.2025Италия — Серия А2-й тур1 : 2Удинезе
27.09.2025Италия — Серия А5-й турКальяри0 : 2
23.09.2025Кубок Италии1/16 финалаКальяри4 : 1
19.09.2025Италия — Серия А4-й тур1 : 2Кальяри
13.09.2025Италия — Серия А3-й турКальяри2 : 0
30.08.2025Италия — Серия А2-й тур1 : 0Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан512
2
Лига чемпионов
Рома512
3
Лига чемпионов
Наполи512
4
Лига чемпионов
Ювентус511
5
Лига Европы
Интер М59
6
Лига конференций
Кремонезе59
7 Аталанта59
8 Сассуоло69
9 Комо58
10 Лацио67
11 Кальяри57
12 Болонья57
13 Удинезе57
14 Лечче65
15 Парма65
16 Торино65
17 Фиорентина53
18
Зона вылета
Верона63
19
Зона вылета
Пиза52
20
Зона вылета
Дженоа52

