Болонья - Пиза 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Пиза, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Болонья
Пиза
|13
|вр
|Федерико Равалья
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|20
|пз
|Надир Цортеа
|6
|пз
|Никола Моро
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|4
|пз
|Томмазо Побега
|10
|нп
|Федерико Бернардески
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|24
|нп
|Тейс Даллинга
|1
|вр
|Адриан Шемпер
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|94
|зщ
|Джованни Бонфанти
|15
|пз
|Идрисса Туре
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|8
|пз
|Мальте Хёйхольт
|6
|пз
|Мариус Марин
|32
|пз
|Стефано Морео
|7
|нп
|Мехди Лери
|18
|нп
|М'бала Нзола
|Винченцо Итальяно
|Альберто Джилардино
|18.08.2019
|Кубок Италии
|3-й раунд
|0 : 3
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|25.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|22.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Интер М
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Кремонезе
|5
|9
|7
|Аталанта
|5
|9
|8
|Сассуоло
|6
|9
|9
|Комо
|5
|8
|10
|Лацио
|6
|7
|11
|Кальяри
|5
|7
|12
|Болонья
|5
|7
|13
|Удинезе
|5
|7
|14
|Лечче
|6
|5
|15
|Парма
|6
|5
|16
|Торино
|6
|5
|17
|Фиорентина
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Верона
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Пиза
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|5
|2