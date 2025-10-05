00:12 ()
Онлайн трансляции
Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Свернуть список

Болонья - Пиза 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Болонья
Пиза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Пиза, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Пиза
Пиза
13ИталияврФедерико Равалья
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
26КолумбиязщДжон Лукуми
33ИспаниязщХуан Миранда
20ИталияпзНадир Цортеа
6ХорватияпзНикола Моро
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
4ИталияпзТоммазо Побега
10ИталиянпФедерико Бернардески
30АргентинанпБенхамин Домингес
24НидерландынпТейс Даллинга
1ХорватияврАдриан Шемпер
5ИталиязщСимоне Канестрелли
4ИталиязщАнтонио Караччоло
94ИталиязщДжованни Бонфанти
15ГерманияпзИдрисса Туре
14НигерияпзЭбенезер Акинсанмиро
8ДанияпзМальте Хёйхольт
6РумынияпзМариус Марин
32ИталияпзСтефано Морео
7АлжирнпМехди Лери
18АнголанпМ'бала Нзола
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияАльберто Джилардино
История личных встреч
18.08.2019Кубок Италии3-й раундПиза0 : 3Болонья
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турБолонья1 : 1
28.09.2025Италия — Серия А5-й тур2 : 2Болонья
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 0Болонья
20.09.2025Италия — Серия А4-й турБолонья2 : 1
14.09.2025Италия — Серия А3-й тур1 : 0Болонья
28.09.2025Италия — Серия А5-й турПиза0 : 0
25.09.2025Кубок Италии1/16 финала1 : 0Пиза
22.09.2025Италия — Серия А4-й тур3 : 2Пиза
14.09.2025Италия — Серия А3-й турПиза0 : 1
30.08.2025Италия — Серия А2-й турПиза0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан512
2
Лига чемпионов
Рома512
3
Лига чемпионов
Наполи512
4
Лига чемпионов
Ювентус511
5
Лига Европы
Интер М59
6
Лига конференций
Кремонезе59
7 Аталанта59
8 Сассуоло69
9 Комо58
10 Лацио67
11 Кальяри57
12 Болонья57
13 Удинезе57
14 Лечче65
15 Парма65
16 Торино65
17 Фиорентина53
18
Зона вылета
Верона63
19
Зона вылета
Пиза52
20
Зона вылета
Дженоа52

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close