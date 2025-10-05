Ювентус - Милан 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 20:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
05 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Милан, которое состоится 05 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Милан
Милан
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|25
|пз
|Жоау Мариу
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|7
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|7
|нп
|Сантьяго Хименес
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Массимилиано Аллегри
|Марко Ландуччи
История личных встреч
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|03.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 2
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 0
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 4
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 3
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|29.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура Серии A: «Ювентус» — «Милан». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Интер М
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Кремонезе
|5
|9
|7
|Аталанта
|5
|9
|8
|Сассуоло
|6
|9
|9
|Комо
|5
|8
|10
|Лацио
|6
|7
|11
|Кальяри
|5
|7
|12
|Болонья
|5
|7
|13
|Удинезе
|5
|7
|14
|Лечче
|6
|5
|15
|Парма
|6
|5
|16
|Торино
|6
|5
|17
|Фиорентина
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Верона
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Пиза
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|5
|2