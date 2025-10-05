00:12 ()
Онлайн трансляции
Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Свернуть список

Ювентус - Милан 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 20:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
05 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Ювентус
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Милан, которое состоится 05 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Милан
Милан
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
15ФранциязщПьер Калюлю
4ИталиязщФедерико Гатти
6АнглиязщЛлойд Келли
27ИталиязщАндреа Камбьязо
25ПортугалияпзЖоау Мариу
5ИталияпзМануэль Локателли
22СШАпзУэстон Маккенни
7ПортугалиянпШику Консейсау
10ТурциянпКенан Йылдыз
9СербиянпДушан Влахович
16ФранцияврМик Меньян
5БельгиязщКони де Винтер
46ИталиязщМаттео Габбиа
31СербиязщСтрахиня Павлович
33ИталиязщДавиде Бартезаги
19ФранцияпзЮссуф Фофана
14ХорватияпзЛука Модрич
12ФранцияпзАдриен Рабьо
56БельгиянпАлексис Салемакерс
7МексиканпСантьяго Хименес
11СШАнпКристиан Пулишич
Главные тренеры
ХорватияИгор Тудор
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияМарко Ландуччи
История личных встреч
18.01.2025Италия — Серия А21-й турЮвентус2 : 0Милан
03.01.2025Суперкубок Италии1/2 финалаЮвентус1 : 2Милан
23.11.2024Италия — Серия А13-й турМилан0 : 0Ювентус
27.04.2024Италия - Серия А34-й турЮвентус0 : 0Милан
22.10.2023Италия - Серия А9-й турМилан0 : 1Ювентус
28.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЮвентус2 : 2Милан
28.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турЮвентус0 : 1Милан
08.10.2022Италия - Серия АСерия А. 9-й турМилан2 : 0Ювентус
23.01.2022Италия - Серия А23-й турМилан0 : 0Ювентус
19.09.2021Италия - Серия А4-й турЮвентус1 : 1Милан
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 2Ювентус
27.09.2025Италия — Серия А5-й турЮвентус1 : 1
20.09.2025Италия — Серия А4-й тур1 : 1Ювентус
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турЮвентус4 : 4
13.09.2025Италия — Серия А3-й турЮвентус4 : 3
28.09.2025Италия — Серия А5-й турМилан2 : 1
23.09.2025Кубок Италии1/16 финалаМилан3 : 0
20.09.2025Италия — Серия А4-й тур0 : 3Милан
14.09.2025Италия — Серия А3-й турМилан1 : 0
29.08.2025Италия — Серия А2-й тур0 : 2Милан
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура Серии A: «Ювентус» — «Милан». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан512
2
Лига чемпионов
Рома512
3
Лига чемпионов
Наполи512
4
Лига чемпионов
Ювентус511
5
Лига Европы
Интер М59
6
Лига конференций
Кремонезе59
7 Аталанта59
8 Сассуоло69
9 Комо58
10 Лацио67
11 Кальяри57
12 Болонья57
13 Удинезе57
14 Лечче65
15 Парма65
16 Торино65
17 Фиорентина53
18
Зона вылета
Верона63
19
Зона вылета
Пиза52
20
Зона вылета
Дженоа52

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close